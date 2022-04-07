HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Zelenskiy "Rus ordusu taktik değiştirdi" diyerek açıkladı: Öldürülen Ukraynalıların cesetlerini çıkarmaya çalışıyorlar

Zelenskiy "Rus ordusu taktik değiştirdi" diyerek açıkladı: Öldürülen Ukraynalıların cesetlerini çıkarmaya çalışıyorlar

07.04.2022 02:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından gece saatlerinde yaptığı paylaşımla hem Ukrayna hem de dünyaya seslendi. Zelenskiy, Bucha görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra Rus ordusunun taktik değiştirdiğini söyledi. Ukrayna lideri, Rus ordusunun işledikleri suçların kanıtlarını yok etmeye çalıştığını ifade ederek, "Öldürülenleri işgal altındaki toprakların sokaklarından ve bodrumlarından çıkarmaya çalıştığı bilgisine sahibiz" dedi.

Zelenskiy "Rus ordusu taktik değiştirdi" diyerek açıkladı: Öldürülen Ukraynalıların cesetlerini çıkarmaya çalışıyorlar

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ülkesine saldırılarının 43. gününe girilirken açıklamalarda bulundu. Dünyaya seslenirken herkesin ya savaşı ya da katliamları desteklemesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, “Görünüşe göre Rusya’ya karşı dünya da tutum değişiyor. Özellikle de Rus birliklerinin ayrılmasından sonra Bucha’da gördüklerinden sonra" dedi.

"ÖLDÜRÜLEN UKRAYNALILARI BODRUMLARDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Ukrayna’nın Bucha kentinde sivillerin işkenceyle toplu halde öldürülmesine dair ortaya çıkan görüntülere dair Rusya’yı suçlamaya devam eden ve Rusya’nın delilleri yok etmeye çalıştığını savunan Zelenskiy, “Görünüşe göre Rus liderliği, Bucha’da görülen ve Rus birliklerini çıkaracağımız diğer kentlerde de ortaya çıkma ihtimali nedeniyle dünya tepkisinin tekrarlanacağından gerçekten korkuyordu. Rus ordusunun taktik değiştirdiği ve öldürülenleri işgal altındaki toprakların sokaklarından ve bodrumlarından çıkarmaya çalıştığı bilgisine sahibiz. Ukraynalıları öldürdü. Bu sadece kanıtları saklama girişimidir, başka bir şey değil. Ama başarılı olamayacaklar çünkü çok öldürdüler. Sorumluluktan kaçılamaz. Binlerce kayıp insanı zaten biliyoruz. Şimdiki durum şu ki, nesnel bir soruşturma sayesinde, tanıklar sayesinde, uydu gözetimleri sayesinde, gerçeğin ortaya çıkmasına yardımcı olan diğer araçlar sayesinde kayıp vatandaşlarımızın çoğunun durumunu öğreneceğiz. Dünya, Rus ordusunun Ukrayna topraklarında yaptığına soykırım demenin kabul edilebilir olup olmadığı konusunda bir tartışma başlattıysa, hakikat arayışı artık durdurulamaz” derken Rusya tarafının ancak Ukrayna tarafından çekilerek bu zararları en aza indirebileceğini söyledi.

AA-20220404-27467252-27467245-UKRAYNA_DEVLET_BASKANI_ZELENSKIY_BUCA_KENTINI_ZIYARET_ETTI

"NAZİZMİN GELECEĞİ YOKTUR"

Zelenskiy açıklamasında, "Şimdi Rusya’ya karşı basit bir tavır alınacak. Ya barış arayışlarını desteklersiniz ya da bu hukuksuz katliamları desteklersiniz. Bucha, İrpin ve Rus birliklerinin girdiği diğer şehirlerde öldürülen Ukraynalılar ve Ukrayna kadınları kanıt. Rusya’nın her vatandaşının savaştan mı yoksa barıştan mı olduğuna karar vermesi için son kanıt. Şimdi, hayatınızın geri kalanında Nazilerle eşit tutulacak olmaktansa, barış talep etmek, bir şekilde Rus baskı makinesiyle çarpışmak daha iyidir. Bu, yalnızca Rusya Federasyonu’ndaki herhangi bir kamu görevlisi için değil, yalnızca işadamları için değil, aynı zamanda sıradan vatandaşlar için de geçerlidir. Nazizmin geleceği yoktur. Toplu katliamın geleceği yoktur. Rusya’da bu utanç verici savaşın sona ermesini ve Rus birliklerinin Ukrayna’dan çekilmesini talep etmeyen kimsenin geleceği yok” ifadelerini kullandı.

277856523_307747474831657_6854219698223417644_n

"RUS FİNANS SİSTEMİNİN SOYUTLANMASI GEREKİYOR"

Bugün batılı ülkeler tarafından Rusya’ya karşı yeni yaptırımların getirildiğini hatırlatan Zelenskiy, “Bugün Batılı ülkeler Rusya Federasyonu’na karşı yeni bir yaptırım paketi açıkladı. Rusya’ya bazı finansal sistemlere ve yatırımlara kısıtlamalar getiriliyor. Rus finans sisteminin uluslararası finans sisteminden tamamen soyutlanması konusunda ısrar etmeye devam edeceğiz. Demokratik dünyanın Rus petrolünü kabul etmemesini birçok gerekçeler üzerinde ısrar etmeye devam edeceğiz. Petrol ihracatı, Rusya’nın saldırganlığının temellerinden biridir. Bazı politikacılar, kendi ekonomilerini tehlikeye atmamak için Rusya’ya Petro-dolar ve petrol-euro akışını nasıl sınırlayacaklarına hala karar veremiyorlar. Ama bu yüzden insanlar bu tür sorunları, zor işleri çözmek için siyasete giriyorlar. Bunları hızlı ve temelden çözün. Çözemiyorlarsa siyaset yapmalarına değmez. Rus petrol arzına yönelik ambargo uygulanmaya devam edecek” ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında bugün İrlanda Parlamentosuna hitap ettiğini yarın da Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi parlamentolarına hitap edeceğini söyleyen Zelenskiy, İrlanda parlamentosunda Rus ordusu tarafından Ukrayna’daki sivillere yönelik saldırılardan bahsettiğini belirtti. (İHA)

Bucha'daki katliamın görgü tanığı o anları anlattı: Sivil insanları vurmaya başladılarBucha'daki katliamın görgü tanığı o anları anlattı: Sivil insanları vurmaya başladılar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Buça'daki toplu sivil ölümleri hakkında ne biliyoruz?Buça'daki toplu sivil ölümleri hakkında ne biliyoruz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması: Şimdi yeni bir safhaya geçiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması: Şimdi yeni bir safhaya geçiyoruz
Özdağ, "Adayımız Mansur Yavaş" demişti! CHP'den ilk açıklama geldiÖzdağ, "Adayımız Mansur Yavaş" demişti! CHP'den ilk açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarı bile yok'

Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarı bile yok'

Saygısız akıma tepkiler yükseliyor! "TikTok kapatılsın" çağrıları

Saygısız akıma tepkiler yükseliyor! "TikTok kapatılsın" çağrıları

Hamit Egemen'den acı haber geldi

Hamit Egemen'den acı haber geldi

Cüneyt Çakır transfer oldu!

Cüneyt Çakır transfer oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması: Şimdi yeni bir safhaya geçiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması: Şimdi yeni bir safhaya geçiyoruz

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin ihanetini söyledi! Dövülerek hastanelik oldu

Sevgilisinin ihanetini söyledi! Dövülerek hastanelik oldu

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Ahlaksız teklifi ifşa etti! “Sürekli parayı artırdı”

Ahlaksız teklifi ifşa etti! “Sürekli parayı artırdı”

Seksi pozlarını satıyor! “Servet kazanıyorum ama ailem...”

Seksi pozlarını satıyor! “Servet kazanıyorum ama ailem...”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.