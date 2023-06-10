Zeydan Karalar'ın gündem olan görüntüsü! Kameralar açıkken herkesin içinde tokat attığı iddia edildi

Sosyal medya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın görüntülerini konuşuyor. Söz konusu görüntülerde Karalar'ın, birisini yanına çağırıp tokat attığı iddia ediliyor. Ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntülerle ilgili Karalar'dan henüz bir açıklama geldi.

SİNİRLİ ANLARI DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde Zeydan Karalar, kürsüde konuşma yaptığı sırada bir kişiyi sinirli bir şekilde yanına çağırarak, "Gel buraya" ifadelerini kullanıyor. O sırada toplantıdaki katılımcılar cep telefonlarıyla bu anları kaydediyor. Çağırdığı kişinin yanına gelmesiyle Karalar'ın kürsüde tokat attığı iddia ediliyor. Görüntüleri çeken kişinin ise, "Vurma, vurma ne vuruyorsun" sözleri duyuluyor.

AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Kısa sürede gündem olan görüntülerin ne zaman çekildiği bilinmiyor. Görüntülerle ilgili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise henüz bir açıklama yapmadı.

