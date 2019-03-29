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Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 15:12 | Son Güncelleme

Kırklareli’nde kafasına tuğla ile vurulmuş halde metruk bir binada ölü bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin’in ölmeden önce bakkalda yiyecek alırken görüntüleri ortaya çıktı.

Kırklareli’de önce kayıp olarak aranan daha sonrada metruk bir binada ölü olarak bulunan Zeynep Esin’in ölmeden önce bakkalda yiyecek alırken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bakkal dükkanına giren Zeynep aldığı yiyeceklerin parasını kasaya ödedikten sonra çıkıyor.

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Bakkal Tanju Demirci olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Zeynep saat 12.00 gibi geldi. Alışverişini yaptı. Çok sakin bir kızımız, çok sevilen bir kızımız. İçimizde gezdirmesinler, istemiyoruz aramızda. Çok üzgünüz mahallemize ateş düştü" dedi.

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AMCASI AÇIKLAMIŞTI

Kuzeni tarafından öldürüldüğü iddia edilen Zeynep Esin’in amcası Ezgin Esin olayla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Çocuğu yiyecek alacağım diyerek kandırarak bu sonuca ulaşılmış. Kendi kızı değil, ablasının kızı. Akşama siyasi partilerin eğlenceleri olduğu için o eğlencelere gitmek için haber vereceklerdi ama bu sonuçla karşı karşıya kaldık. Yani bu bizim akrabamız olduğu için biz şüphe edemedik. Bu kişi benim teyzemin çocuğu oluyor. Yani 28 yaşlarında, kızımız da 11. Çocuk ya, böyle bir sonuçla karşılaştık" dedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli zeynep esin cinayet

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