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  4. Zincir market çalışanı genç kız kan bağışında bulunup çalışmaya gitti ancak yoğun iş temposuna dayanamadı, baygınlık geçirdi

Zincir market çalışanı genç kız kan bağışında bulunup çalışmaya gitti ancak yoğun iş temposuna dayanamadı, baygınlık geçirdi

10.09.2024 11:44
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
10.09.2024 11:44
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Zincir marketlerden birinde çalışan genç kız kasada işlem aldığı sırada baygınlık geçirdi. Müşterilerden bir tanesinin destek vermesiyle ayağa kalkan kız, kalkar kalkmaz çalışmaya devam etti. Genç kızın kısa süre önce kan bağışı yaptığı ortaya çıktı.

Zincir market çalışanlarından bir genç kız iyilik yapmak istedi, kan bağışında bulundu. Normal yaşantısına devam eden genç kız, yoğun tempolu iş yerine gitti. Çalışmaya başlayan kız, kasada işlem alırken market kalabalıklaştı.

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BAYILMAK BİLE DURDURAMADI

Yoğun iş temposuna dayanamayan kız bayılacağını anlayınca yere oturdu. Fenalaşan kıza arkasındaki kasada sıra bekleyen müşteri destek verdi. Ayağa kalkan kız hiç beklemeden çalışmaya devam etti.
Görüntüler market kameralarına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan o anlara yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları;

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Zincir market çalışan
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