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Zonguldak'ta 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismarda bulunup öldürmüştü! Mahkemede son sözü sorudu, akılalmaz cevap: 'Vicdanınız rahatsa...'

25.12.2023 14:17 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta 25 yaşındaki Furkan Sevinç, 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismarda bulunup bayılttı. Bebeği ayıltmak için Sevinç, önce havaya attı sonra da tokaladı. Hastaneye götürülen bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca Sevinç yakalandı. Mahkemede son sözü sorulan Sevinç, "Bana vicdanınız rahatsa, ceza verin" dedi. Mahkeme, Sevinç'e ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezası cezası verdi.

Zonguldak'ta 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismarda bulunup öldürmüştü! Mahkemede son sözü sorudu, akılalmaz cevap: 'Vicdanınız rahatsa...'

Olay, 18 Mayıs'ta Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Furkan Sevinç, geceyi Meryem Ö.'ye (38) ait evde geçirdi. Ertesi gün Meryem Ö., 8 yaşındaki diğer kızını alarak markete gitti. Bu sırada Sevinç, evdeki Nisanur Ö. bebeğe cinsel istismarda bulundu. Daha sonra bebek bayıldı. Bunun üzerine Sevinç, bebeği ayıltmak için havaya atıp, tokatladı. Bebek kendine gelmeyince Sevinç, yürüyerek hastaneye götürdü. Sevinç, burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, nöbet geçirdiğini öne sürdü. Muayenenin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca Sevinç, yakalandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen bebek, kurtarılamadı. Şehir mezarlığına defnedilen bebeğin cenazesine, aileden kimse katılmadı. Nisanur bebeğin ölümü ile ablası R.Ö.'nün fuhşa zorlandığı ve cinsel istismara uğradığı iddiasıyla yürütülen soruşturma dosyaları ayrıldı.

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MAHKEMEDE SON SÖZÜ SORULDU

Bebeğin ölümü ve cinsel istismarı nedeniyle görülen davanın Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, Furkan Sevinç, SEGBİS aracılığı ile katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kurum avukatı ile sanığın avukatı, salonda hazır bulundu. Anne Meryem Ö. ise duruşmaya katılmadı. Kapalı olarak görülen duruşmada, sanık Sevinç'in son sözü soruldu. Sevinç, "Bana vicdanınız rahatsa, ceza verin" dedi.

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CEZASI BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti, Sevinç'i 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra Sevinç'e, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan üst sınırdan 30 yıl hapis cezası verildi. Sevinç, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraat etti. Karar sonrası Sevinç, "Sonuç olarak benim cezam nedir" diye sordu. Mahkeme başkanı, sanığın cezasını bir kez daha tekrarladı ve duruşma sona erdi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Zonguldak
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