HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zonguldak'ta korkutan ihbar! Didik didik aradılar

Zonguldak'ta korkutan ihbar! Didik didik aradılar

29.09.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde intihar ihbarı alan polisler, Gülüç Köprüsü'nün altına gitti. Kafasına silah dayayan bir kişi olduğu üzerine bölgede arama yapan ekipler, ihbar edilen şahsa ulaşamadı.

Zonguldak'ta korkutan ihbar! Didik didik aradılar

Olay, ilçeye bağlı Gülüç köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir fabrika güvenlik görevlisi, 25-30 yaşlarında bir erkeğin kafasına silah dayayarak köprü altına gittiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler ile birlikte bölgeye 112 sağlık ekipleri de sevk edildi.

İHBAR EDİLEN KİŞİ BULUNAMADI

Olay yerine gelen ekipler dikkatli bir şekilde köprünün alt kısmına inerek şahsı aradı. Takviye ekiplerin de geldiği bölgede geniş çaplı arama çalışması yapıldı. Polis ekipleri, güvenlik görevlisinden de detaylı bilgi aldı. Aramada şahsa ulaşılamadı.

Ekipler, incelemelerin ardından olay yerinden ayrıldı.

AW429129_05

AW429129_04

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu horoz kendini ‘papağan’ sanıyor: Hiç aşağı inmiyorBu horoz kendini ‘papağan’ sanıyor: Hiç aşağı inmiyor
PARTNEREski eşler Kadıköy'de buluştuEski eşler Kadıköy'de buluştu
Kütahya'da feci olay! Havaya ateş açıp polisten kaçtı, kaza yapıp öldüKütahya'da feci olay! Havaya ateş açıp polisten kaçtı, kaza yapıp öldü
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kuvvetli yağış! Meteoroloji 3 ili uyardı

Kuvvetli yağış! Meteoroloji 3 ili uyardı

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

MasterChef'te Somer Şef'i çıldırtan olay! İlk defa bu kadar sinirlendi

MasterChef'te Somer Şef'i çıldırtan olay! İlk defa bu kadar sinirlendi

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

Kütahya'da feci olay! Havaya ateş açıp polisten kaçtı, kaza yapıp öldü

Kütahya'da feci olay! Havaya ateş açıp polisten kaçtı, kaza yapıp öldü

Katliam gibi kaza! Kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti

Katliam gibi kaza! Kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız

İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Buldan: İttifak içinde yer alma anlayışımız yok

Buldan: İttifak içinde yer alma anlayışımız yok

Dört çocuk babası, bakıcının odasına gizli kamera yerleştirdi!

Dört çocuk babası, bakıcının odasına gizli kamera yerleştirdi!

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.