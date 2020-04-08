Zonguldak'ta koronavirüsü yenen hemşire Özge Akçelebi yaşadıklarını anlattı!

Özel hastanede hemşire olarak çalışan Özge Akçelebi, 24 Mart'ta kuru öksürük ve baş ağrısı yaşamaya başladı. Şüphe üzerine kendisini odasında izole eden Akçelebi, şikayetlerinin devam ettiğini fark edince test yaptırdı. Testinde koronovirüs teşhisi konulan Akçelebi'nin çalıştığı hastanede tedavisine başlandı. 7 gün süren tedavisinin ardından Akçelebi, virüsü yenerek taburcu edildi.

Evinde 14 günlük karantinası devam eden Akçelebi, ilk belirtisinin şiddetli baş ağrısı olduğunu ve çok çalışmaktan kaynaklı yorgunlukla alakalı olduğunu düşündüğünü söyledi. Diğer belirtileri de yaşamaya başlayınca kendisini izole altına aldığını anlatan Akçelebi, süreci şöyle anlattı:

"ERKEN TEŞHİS KOYUP HEMEN TEDAVİYE BAŞLADIK"

"Bunun faydasını gördüm çok şükür ki ailemde bu yüzden bir sorun olmadı. Sonra belirtilerim daha da ilerledi. Burun akıntısı, balgam, tat ve koku almada azalma ara ara nefes darlıkları. Böyle olunca kendimi doktorumuza gösterdim. Virüs akciğerlerime inmiş ama çok fazla zarar vermemişti çünkü erken teşhis koyup hemen tedaviye başladık. Bu süreçte ilaçtan da önemli olan en önemli tedavi moraldi. Moralinizi yüksek tuttuğunuz zaman aşamayacağınız engel yok çünkü bilinçaltı kendini neye inandırırsa vücut ona göre reaksiyon gösterirmiş. Bu süreçte gerek yakınlarımın gerek hastanede görevini en layığıyla yerine getiren hemşirelerin desteği ve çok güzel ilgilenmesi üzerine 7 günde üst üste negatif gelen test sonucunda taburcu oldum. Hiçbir şey için umudunuzu kaybetmeyin ben kronik bronşitim varken yendim bu hastalığı. Nefes aldığınız müddetçe yarınlarınız ve geleceğiniz için güzel düşünün güzel olsun."