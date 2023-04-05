Zonguldak'ta şoke eden olay: Muayene olmak için hastaneye gelen 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şoke eden bir olay yaşandı. 16 yaşındaki bir kız çocuğu, rahatsızlanarak geldiği hastanede doğum yaptı.

KİLOLARINDAN DOLAYI HAMİLE OLDUĞU ANLAŞILMADI

İddiaya göre, 16 yaşındaki kız çocuğu, idrar yollarındaki rahatsızlıktan dolayı tedavi olmak istedi. Aşırı kilolu olduğundan dolayı hamile olduğu anlaşılamayan genç kızın doğum sancısının başlaması üzerine doktorlar müdahalede bulundu.

Doğuma alınan kız çocuğu sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdi. Doğum sonrasında kız çocuğu daha donanımlı bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şoke eden olaya ilişkin Savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. (İHA)

