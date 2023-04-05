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Zonguldak'ta şoke eden olay: Muayene olmak için hastaneye gelen 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı!

05.04.2023 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, idrar yollarındaki rahatsızlıktan dolayı tedavi olmak isteyen 16 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı. Kız çocuğunun doğum sancılarının başlaması üzerine doktorlar müdahalede bulundu. Doğum yapan kız, sağlıklı bir çocuk dünyaya getirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. İşte haberin detayları...

Zonguldak'ta şoke eden olay: Muayene olmak için hastaneye gelen 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şoke eden bir olay yaşandı. 16 yaşındaki bir kız çocuğu, rahatsızlanarak geldiği hastanede doğum yaptı.

KİLOLARINDAN DOLAYI HAMİLE OLDUĞU ANLAŞILMADI

İddiaya göre, 16 yaşındaki kız çocuğu, idrar yollarındaki rahatsızlıktan dolayı tedavi olmak istedi. Aşırı kilolu olduğundan dolayı hamile olduğu anlaşılamayan genç kızın doğum sancısının başlaması üzerine doktorlar müdahalede bulundu.

Doğuma alınan kız çocuğu sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdi. Doğum sonrasında kız çocuğu daha donanımlı bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şoke eden olaya ilişkin Savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. (İHA)

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Zonguldak doğum

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