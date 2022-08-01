Zor zamanlarınızda yardımınıza koşması için en iyi kuru akü markaları

Günümüzde farklı farklı sektörlerde kullanılan kuru akülerin birçok çeşidi ve modeli bulunur. Kullanım kolaylığı sağlayan kuru aküler son zamanlarda oldukça tercih edilen ürünler arasında yer alır. Eğer siz de kuru aküye ihtiyaç duyuyorsanız doğru yerdesiniz. Gelin, en iyi kuru akü listemize geçmeden önce bu ürünlere dair kafalarda soru işaretlerine neden olan konulara kısaca değinelim.

Kuru akü nedir?

Akü araştırması yapan birçok kişi, "Kuru akü ne demek?" sorusunun cevabını arıyor. İçerisine herhangi bir su ya da asit eklemenize ihtiyaç duymayan kapalı tür akülere, kuru akü denir. Kuru aküler bakım gerektirmediği için kullanıldığı süre boyunca size kolaylık sağlar. Kuru akülerin, AGM akü ve jel akü olmak üzere iki farklı türü bulunur. "Kuru akü içinde ne var?" sorusu da çokça merak edilen konular arasında yer alır. Ancak düşünülenin aksine kuru akülerin içerisinde sıvı veya su bulunmaz. Bu sebeple kuru aküler güvenli kullanımıyla ön plana çıkar çünkü bu ürünlerde asit sızması ve taşması gibi riskli durumlarla karşılaşılmaz. Diğer akülere göre çok daha uzun kullanım ömrüne sahip olan kuru aküler, sarsıntılara karşı dayanıklı olduğu için bir yerden bir yere kolayca taşınır.

Kuru akünün ne demek olduğunu açıkladıktan sonra şimdi gelelim bir başka önemli konuya.

Kuru akü nasıl şarj edilir?

Kuru aküleri şarj etmenin en güvenli yolunun ilk adımı, akünün sıcaklığının kontrol altında tutulması olarak karşımıza çıkar. Bu işlem MCU adı verilen bir cihaz ile yapılır. Trickle charge (damla şarj) adı verilen şarj türü sayesinde kuru akünün kullanım ömrü uzatılır. Damla şarj, aküyü sabit voltaj ve sabit akım altında belirli bir şarj seviyesine ulaştırır. Bu sayede aküye zarar veren kristalleşmenin önüne geçilir ve aküden gaz çıkışı oluşmaz. Böylece akü, güvenli bir şekilde şarj edilmiş olur. Fakat bazı durumlarda akü şarj tutmama ya da gerekli voltajı sağlamama gibi sorunlar çıkarabilir. Bu durumda kuru akü canlandırma işlemine başvurmalısınız.

Kuru akü tamiri

Bir süre sonra işinizi görmeyen aküleri ya değiştirmeli ya da tamir ederek canlandırmalısınız. Peki, kuru akü tamiri nasıl yapılır?

Öncelikle ince uçlu tornavida veya falçata yardımıyla akünün üst tarafındaki ince kapağı dikkatlice açın.

Kapağı açtıktan sonra elinize bir lastik eldiven ve gözlerinizi korumak için koruyucu bir gözlük giymeniz, güvenlik açısından önemli bir rol oynar. Akü tamiri işlemini balkon ya da bahçe gibi açık alanda da yapabilirsiniz.

Önleminizi aldıktan sonra hücrelerin üzerinde bulunan lastik kapakları dikkatlice çıkarın.

Kapakçıklardan içeriye bakın. Eğer sıvıyı görebiliyorsanız bir şırınga yardımıyla üstte kalan sıvıyı çekin. Atık sıvıyı şırınga yardımıyla üç ila dört cm kadar çekerek ondan kurtulun.

Bu aşamada saf su kullanmanız gerekir. Saf suyu otomobil parçaları satan yerlerden alabilirsiniz. Saf suyu yine bir şırınga yardımı ile kapakçıklardan, su üst seviyelerde görünene kadar hücrelerin hepsine ekleyin. Ekledikten sonra saf suyun asit ile karışması için birkaç dakika bekleyin.

Şimdi sıra aküyü şarj etme aşamasına geldi. Bu aşamada zehirli gaz salınabileceği için aküyü açık bir alana taşımanızı öneririz.

Aküyü şarj ederken kapakçıklardaki sıvı hareketini gözlemleyin. Kapakçıklarda kabarcıklar görmeye başlamanız, işlemi başarılı ile tamamladınız anlamına gelir.

Eğer bu aşamada sıvıda bir hareket olmazsa şoklama yöntemini uygulayın.

Aküyü şoklamak için şarj cihazının kutuplarını aküye ters bir şekilde bağlayın ve ortalama iki dakika bu şekilde bekleyin. Bu sürenin sonunda kutupları çıkarıp aküye eskisi gibi düz bir şekilde bağlayın. Bir süre sonra kabarcıkların oluştuğunu göreceksiniz. Eğer bu işlem sonunda da kabarcık çıkışı olmuyorsa akünüzü değiştirmeniz gerekir.

Kabarcıkları gördükten sonra son işlem olarak tüm hücrelerde üstte kalan fazla sıvıyı şırınga ile çekin ve kapakçıkları kapatın.

Akünüzü şarj aletine takarak şarj olmasını bekleyin.

Kuru akülerle ilgili merak edilen tüm konulara değindikten sonra gelelim sizi zorda bırakmayacak en iyi kuru akü markası listemize.

1. Yüksek kaliteli: Ttec 12 V 12 Ah Bakımsız Kuru Akü

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Ttec 12 V 12 Ah Bakımsız Kuru Akü, şık tasarımı ve yüksek kaliteli yapısıyla kusursuz bir kullanıcı deneyimi vadeder. Sağlam ve dayanıklı malzeme tasarımıyla uzun süre sorunsuz şekilde size eşlik eder. Şarj edilebilir kurşun asit karışımı içeren model, güvenlik valfleri sayesinde oldukça emniyetli kullanım imkânı sunar. Yüksek kalite standartlarına uygun bir şekilde üretilen akü, sergilediği kusursuz performans ile ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılar. 4.02 kilogram ağırlığı sayesinde aküyü istediğiniz yere kolayca taşıyabilirsiniz. Ttec 12 V 12 Ah Bakımsız Kuru Akü'yü birçok elektronik ürünü çalıştırmak için kullanabilirsiniz.

2. Kusursuz bir performans: Yiğit Akü 12 V 9 Ah Kuru Agm Tip Akü

Yiğit Akü 12 V 9 Ah Kuru Agm Tip Akü, güçlü yapısıyla kusursuz bir performans sergiler. AGM tipi bir akü olan model, 12 volt ve 9 amper olduğu için ihtiyaçlarınıza mükemmel bir şekilde cevap verir. Yüksek kalitede malzeme kullanılarak üretilen kuru akü, sağlam ve dayanıklı yapısıyla uzun yıllar sizinle birlikte olur. Şarj edilebilir özelliği bulunan modeli ihtiyaç hâlinde şarj ederek kullanmaya devam edebilirsiniz. Kaliteden ödün vermeyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan kuru aküyü oyuncaklardan güvenlik sistemleri ve medikal cihazlara kadar birçok üründe rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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3. Bakım istemeyen konforlu bir model: Ataba AT-1290 12 Volt 9 Amper Jel Bakımsız Kuru Akü

Tamamen bakım istemeyen özelliğiyle öne çıkan Ataba AT-1290 12 Volt 9 Amper Jel Bakımsız Kuru Akü, su ya da elektrot ilavesine gerek duymaz. Kaliteli tasarımıyla sızdırma yapmaz ve böylece güvenli kullanım sunar. Özel emniyet valflerine sahip hücreleri sayesinde yatay veya dikey şekilde kullanma imkânı tanır. İçerisinde yer alan kalsiyum ve metal alaşımlı ızgaralar, yüksek performans sergiler. Düşük iç dirence sahip olan model, stoklama sırasında şarj kayıplarını minimuma indirir. Yüksek kalitede ABS plastikten üretilen kuru aküyü uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

4. Yüksek gücüyle muhteşem bir deneyim: Nova Akü 12 V 100 Ah Kuru AGM Akü

Nova Akü 12 V 100 Ah Kuru AGM Akü, muhteşem performansıyla göz doldurur. 100 amperlik yüksek gücüyle tüm ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılar. Sızdırmayan güvenli yapısı sayesinde açık ve kapalı alanlarda kullanım imkânı sunar. Polipropilen malzemeden üretilen dış kasası, darbelere ve sızdırmalara karşı üstün koruma sağlar. Uzun bir kullanım ömrüne sahip olan model, rafta bekleme süresi sırasında deşarj oranını minimum düzeyde tutar. Kuru AGM aküyü kesintisiz güç kaynakları, asansörler, güvenlik sistemleri ve aydınlatma sistemlerini çalıştırmak için kullanabilirsiniz.

5. Birçok alanda kullanabileceğiniz bir model: Orion ORN6120 6 V 12 Ah Bakımsız Kuru Akü

Orion ORN6120 6 V 12 Ah Bakımsız Kuru Akü, tamamen kapalı tip özelliğiyle su veya elektrolit ilavesine gerek duymaz. Özel alçak basınçlı emniyet valfleri sayesinde sızdırmaz özelliğe sahip olan aküyü yatay ya da dikey olarak kullanabilirsiniz. Model, çok döngülü ya da tampon şarjda çalışabilir. Sürekli olarak şarj ve deşarj kullanımları için tasarlanan akü hem ana hem acil enerji ihtiyacı kullanımına uygunluk gösterir. İç direnci çok düşük olduğundan rafta bekleme sırasında minimum düzeyde şarj kaybeder. Siz de ürünü elektronik tıbbi cihazlar ve telekomünikasyon cihazları gibi birçok ürünü çalıştırmak için tercih edebilirsiniz.

6. Sağlam yapısıyla göz dolduran bir ürün: Ritar Ags Bluebattery 12 Volt 150 Amper Kuru Akü

Ritar Ags Bluebattery 12 Volt 150 Amper Kuru Akü, bakım gerektirmeyen özelliği ile ekstra bakım maliyetini ortadan kaldırır. Sağlam, dayanıklı kasa yapısıyla darbelere ve sızdırmalara karşı güvenle kullanılır. Jel formülü sayesinde plakların ısınmalarını en azaltır. Düşük iç direnciyle bekleme esnasında şarj kaybını en aza indirir. Şarj edilebilen özelliğe sahip olan aküyü, tamamen deşarj olduğunda bile şarj ederek tekrar kurtarabilirsiniz. Titreşime ve sallanmalara karşı dayanıklı olan modeli bir yerden bir yere gönül rahatlığı ile taşıyabilirsiniz. Üstelik kuru aküyü alternatif enerji kaynaklarının depolanmasında da kullanabilirsiniz.

7. Her yerde sizinle: Power-Xtra 12 V 1.2 Ah Bakımsız Kuru Akü

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Kalitesiyle adından söz ettiren Power-Xtra 12 V 1.2 Ah Bakımsız Kuru Akü, bakım gerektirmeyen tasarımıyla konforlu kullanım olanağı tanır. Bu özelliği sayesinde içerisine sıvı veya elektrolit ilavesi yapmanıza gerek kalmaz. Sağlam valfleri ile sızdırma yapmadan güvenli bir kullanım deneyimi vadeder. Yüksek kalitede malzeme kullanılarak tasarlanan dış ünitesi, darbelere karşı direnç gösterir. Hafif bir tasarıma sahip olana aküyü kolayca taşıyarak ihtiyacınız olan her yerde kullanabilirsiniz. Sizi yarı yolda bırakmayacak, kaliteli ve dayanıklı bakımsız kuru aküye bir şans vermeye ne dersiniz?

8. Yeni nesil teknoloji: Genesis Np38-12 12 V 38 Ah VRLA Kuru Akü

Kullanım alanı bakımından oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan Genesis Np38-12 12 V 38 Ah VRLA Kuru Akü, kaliteli tasarımıyla kullanıcılarda hayranlık uyandırır. Yüksek güç gerektiren uygulamalarda tercih edilen model, güçlü bir çalışma performansı sergiler. Saf kurşun teknolojisi ile üretilen ve yeni jenerasyon AGM VRLA teknolojisine sahip olan akü, derin deşarja karşı dayanıklılık gösterir. Özel valfleri sayesinde sızdırmaları engelleyerek yatay ya da dikey konumda kullanma olanağı tanır. "İyi ki almışım." diyeceğiniz kuru aküyü radar sistemi, telefon santrali, oyuncak araba ve asansör gibi birçok alanda rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

9. İşlevsel ve rahat kullanılan bir ürün arayanlara: Jean Klein 12 Volt 7 Amper Kuru Akü

Jean Klein 12 Volt 7 Amper Kuru Akü, dayanıklı tasarımıyla kusursuz bir performans sergiler. Sağlam malzemeler kullanılarak tasarlanan dış ünitesi sayesinde uzun ömürlü bir kullanıcı deneyimi vadeder. Sızma yapmayan özelliğiyle kullanım sırasında güven verir. Şarj edilebilir özelliğe sahip olan aküyü ayda en az bir kere şarj ederek kullanmanız önerilir. Sekiz saat şarj dolum süresi sonunda aküyü kesintisiz olarak bir saat çalıştırabilirsiniz. Hafif tasarımı sayesinde dilediğiniz yere rahatça taşıyabilirsiniz. 12 volt gücündeki kuru aküyü elektronik eşya ve akülü araba gibi cihazlarda kullanabilirsiniz.

10. Geniş kullanım alanıyla birçok kişinin ilk tercihi: Yuasa SWL750 12 V 24.4 Ah Bakımsız Kuru Akü

Kurşun-asit alaşımından oluşan Yuasa SWL750 12 V 24.4 Ah Bakımsız Kuru Akü, 24.4 amper gücüyle ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılar. Güvenilir valf kapakları sayesinde sızdırmaları engeller ve güvenli kullanım olanağı yaratır. Birinci sınıf yanmaz plastikten oluşan dış ünitesi, darbelere karşı üstün direnç sergiler. Yüksek kalitedeki malzeme yapısıyla uzun ömürlü kullanıcı deneyimi sunar. 9.3 kilogram ağırlığına sahip olan aküyü dilediğiniz yere kolayca taşıyabilirsiniz. Bakımsız kuru aküyü alarm sistemlerinden seyyar bilgisayarlara, hava trafik kontrol merkezlerinden oyun makinalarına kadar birçok alanda kullanabilirsiniz.