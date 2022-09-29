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Zorunlu trafik sigortası gecikme cezası hesaplama: Trafik sigortası gecikme cezası ne kadar?

29.09.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sahipleri trafiğe çıkmadan önce mutlaka zorunlu araç sigortasını yaptırmaları gerekir. Zorunlu trafik sigortası oluşabilecek herhangi bir kazada verilecek maddi veya manevi zararları güvence altına alır. Bu sebeplerden dolayı trafik sigortası yaptırılmadığında ya da geciktiğinde cezai işlemler uygulanır.

Zorunlu trafik sigortası gecikme cezası hesaplama: Trafik sigortası gecikme cezası ne kadar?

Zorunlu trafik sigortası yaptırmayan veya geciktiren araç sürücüleri için bazı cezai işlemler uygulanır. Trafik sigortası yaptırmamanın cezası 2022 yılında 169 TL olarak belirlenmiştir. Eğer cezayı geciktirmeden 15 gün içerisinde öderse %25 indirim uygulanır. Bunun yanı sıra zorunlu trafik sigortası yapılmadan trafiğe çıkıldığı zaman maddi yaptırım ve trafikten men edilme ya da aracın çekilmesi gibi cezalar da vardır.

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Trafik sigortası gecikme cezası ne kadar?

Zorunlu trafik sigortası gecikme cezası, araç sahipleri için ciddi anlamda yük yaratabilir. Araç sahipleri sigortayı yaptırmadan trafiğe çıkabileceklerini düşünseler de online işlemler ve denetimler sayesinde kolay bir şekilde tespit edilebilirler. Zorunlu trafik sigortası olmadan geçirilen gün kadar ceza oranı artış gösterir. Sigortasız geçen zamana göre maddi ceza da gittikçe artar.

En az bir gün geciktirilirse ceza %5 oranında artış gösterir. Bir günlük gecikmede bile gecikme faizi uygulanır ve sigorta yaptırılana kadar artmaya devam eder. Sigorta gecikme faizi aylık olarak %5 oranında artar. 1. ay gecikme faizi %5 iken 2 aylık gecikme faizi %10 olarak artış gösterir. Faiz maksimum %50 oranında artar.

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Trafik sigortası yenilenmezse ne olur?

Zorunlu trafik sigortası yaptırmama ya da yenilememe gibi durumlarda bazı cezalar uygulanır. Trafik sigortası poliçesi yenileme süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. 1 yıllık poliçesi dolan ve yenilenmeyen sigortaya %5 oranında bir faiz cezası uygulanır. Ödenmediği her ay için gecikme zammı %5 olarak artar. Trafik sigortası gecikme zammının uygulanmaması için yenileme dönemlerini takip etmek gerekir. Zorunlu trafik sigortası gecikme cezası hesaplama işlemi şu kurallar çerçevesinde hesaplanır:

  • Poliçe detaylarına bakılıp belirlenen bitiş tarihinde yenilenmeyen ilk ay için %5 oranında,
  • İkinci ay %5 daha katlanarak %10 oranında,
  • Üçüncü ay ise %15 oranında ceza uygulaması yapılır.

Gecikme cezası oranına %50 ile sınırlandırılma koyulmuştur. Bu miktar bile oldukça yüksek rakamlara denk geldiği için trafik sigortasının yenileme zamanlarının düzenli olarak kontrolü sağlanmalıdır.

Trafik sigortası genel şartları nelerdir? Zorunlu trafik sigortası genel şartları kim tarafından belirlenir?Trafik sigortası genel şartları nelerdir? Zorunlu trafik sigortası genel şartları kim tarafından belirlenir?


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