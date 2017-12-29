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İran karıştı: Hayat pahalılığını protesto ediyorlar

DÜNYA HABERLERİ | 29.12.2017 15:27 | Son Güncelleme 51 dakika önce

Hayat pahalılığını protesto edenlerin polisle çatıştığı ülkede muhaliflerin çağrısı yanıt buldu ve bugün Cuma namazı sonrasında kalabalıklar yeniden sokağa çıktı. İran'ın en büyük kenti Meşhed ve Irak sınırındaki Kermanşah'ta göstericiler polisle karşı karşıya geldi.

İran karıştı: Hayat pahalılığını protesto ediyorlar

İran'da birçok kentte hayat pahalılığına karşı sokağa dökülenlerin gözaltına alınması, ülkede gerilimi daha da artırdı ve bugün yeni gösterileri tetikledi.

Muhalifler Cuma namazı çıkışında tüm şehirler için yaptığı gösteri çağrısı yanıt buldu, ülkenin en büyük ikinci kenti Meşhed'de protestocular yine sokağa indi.

Kuzeydeki Tebriz'de ise konvoy halinde şehir turu yapan göstericilerin videosu sosyal medyada paylaşıldı. Irak sınırındaki Kermanşah'ta da göstericiler sokakta.

Meşhed ve diğer kentlerde dün düzenlenen protestolarda polis 52 göstericiyi gözaltına almıştı. Yerel kaynaklar, polisin biber gazı ve tazyikli suyla dağıttığı göstericilerden bazılarının da yaralandığını aktarıyor.

Reuters haber ajansı, gösterilerden paylaşılan videolarda yüzlerce protestocunun 'Diktatöre ölüm', 'Ruhani'ye ölüm' gibi sloganlar attığını bildiriyor. Protesto gösterilerine sahne olan şehirler arasında Horasan eyaletine bağlı Nişabur ve Kaşmer de var.

BİLEK GÜREŞİNİ KAZANDI AMA...

Ezeli düşmanı Suudi Arabistan'la Ortadoğu'da girdiği bilek güreşini Suriye ve Irak'ta kazanan İran, halihazırda Yemen'de Şii Husilere destek veriyor. Üçüncü yılını doldurmak üzere olan savaşta Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon Husilere hava saldırıları düzenliyor.

Dış politikada bunlar yaşanırken, dünyanın en kapalı rejimlerinden birine sahip ülkede ekonomialarm veriyor.

3 milyon 200 bin işsizin bulunduğu İran'da bazı temel gıdaların fiyatları son dönemde neredeyse yarı yarıya arttı.

HAMENEY'DEN UYARILAR

P5+1 ülkeleriyle nükleer anlaşmaya imza atan Tahran yönetimi, Batılı ülkelerin yaptırımlarından 2015 yılında kurtuldu ancak henüz bu sokağa yansımış değil.

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hameney, hafta içinde yaptığı açıklamada hükümetin ekonomi politikalarını eleştirmiş ve yüksek enflasyon, artan fiyatlar gibi sorunların çözülmesini istemişti.

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Anahtar Kelimeler:
ırak İRAN Kermanşah

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Esed le elele verip yüzbinlerce çocuğu paramparça ettilerde "_lan biz naapıyoz" deyipte birtek gösteri yapmadılar o sokaklarda beter olun zerre üzülmem bunlara
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