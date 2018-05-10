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Son dakika! Golan Tepeleri'nde patlama sesi duyuldu, sirenler çalıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 10.05.2018 01:13 | Son Güncelleme

İsrail ordusu Golan tepelerinde sirenlerin çaldığını bildirdi. Suriye kaynaklı iddialara göre ise Suriye bölgesinden İsrail hedeflerine 20'den fazla topçu atışı yapıldığı öne sürüldü.

Son dakika! Golan Tepeleri'nde patlama sesi duyuldu, sirenler çalıyor

İsrail ordusu Golan Tepeleri'nde sirenlerin aktive edildiğini bildirdi. Bölgeden patlama sesleri geldiği belirtildi. İsrail Ordu radyosu Suriye'deki İran yanlısı milislerin Golan'daki İsrail hedeflerine füze fırlattığını aktardı.

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israil Suriye Golan Tepeleri Son dakika

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