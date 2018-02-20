Ankara'da 2019 seçimi bombası: Abdullah Gül de ihtimallerden biri!

Temel Karamollaoğlu “Kendi cumhurbaşkanlığı adayımızı çıkaracağız. Çıkaracağımız adayın toplumun bütün kesimlerinden oy alması icap eder” diye konuştu. Karamollaoğlu Abdullah Gül’ün olası adaylığına ilişkin bir soruya da “Bu süreç içerisinde Abdullah Gül ile birkaç kez görüştük. Ama somut şekilde Gül’ü aday gösterme iddiamız olmadı. Olabilir mi? İhtimallerden birisidir. Aday kim olursa olsun bizim tabanımız ve kamuoyunun bu kişiyi tasvip etmesi icap eder.” diye yanıt verdi.

AK PARTİ-MHP İTTİFAKINA KATILACAKLAR MI?



Reuters'in haberine göre, AK Parti ile MHP arasında ayrıntıları netleşen ‘Cumhur’ ittifakına katılıp katılmayacakları ile ilgili olarak da Karamollaoğlu şu yanıtı verdi:

“Görüşmemizde en son kalkışımızda Erdoğan (bana) MHP ile böyle bir ittifak yaptıklarını, (bununla ilgili) bizimle de bir temasın faydalı olabileceğini söyledi. Biz de ‘neden olmasın?’ dedik. Dirsek teması olur. Ama bir ittifak noktasında değil.”

‘Cumhur’ ittifakına BBP de yeşil ışık yakmıştı.

KARAMOLLAOĞLU, ERDOĞAN VE GÜL GİBİ RP KÖKENLİ



SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, 1990’lı yılların başlarında Tayyip Erdoğan’ın da İstanbul İl Başkanlığı yaptığı Refah Partisi’nden milletvekilliğinin yanısıra Sivas Belediye Başkanlığı görevlerine seçilmişti. Refah Partisi’nin 1998 yılının başında kapatılması sonrası Erdoğan gibi Fazilet Partisi’ne (FP) geçenler arasında yer alan Karamollaoğlu, 2002 yılında Erdoğan ve Abdullah Gül ekibinin ayrılarak AK Parti’yi kurmasına karşın FP’de kalmış, FP’nin de kapatılması sonrası yerine kurulan SP’de siyasete devam etmişti.