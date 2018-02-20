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Ankara'da 2019 seçimi bombası: Abdullah Gül de ihtimallerden biri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 15:19 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi. Karamollaoğlu, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de adaylık için ihtimallerden birisi olduğunu belirtti.

Ankara'da 2019 seçimi bombası: Abdullah Gül de ihtimallerden biri!

Temel Karamollaoğlu “Kendi cumhurbaşkanlığı adayımızı çıkaracağız. Çıkaracağımız adayın toplumun bütün kesimlerinden oy alması icap eder” diye konuştu. Karamollaoğlu Abdullah Gül’ün olası adaylığına ilişkin bir soruya da “Bu süreç içerisinde Abdullah Gül ile birkaç kez görüştük. Ama somut şekilde Gül’ü aday gösterme iddiamız olmadı. Olabilir mi? İhtimallerden birisidir. Aday kim olursa olsun bizim tabanımız ve kamuoyunun bu kişiyi tasvip etmesi icap eder.” diye yanıt verdi.

AK PARTİ-MHP İTTİFAKINA KATILACAKLAR MI?

Reuters'in haberine göre, AK Parti ile MHP arasında ayrıntıları netleşen ‘Cumhur’ ittifakına katılıp katılmayacakları ile ilgili olarak da Karamollaoğlu şu yanıtı verdi:

“Görüşmemizde en son kalkışımızda Erdoğan (bana) MHP ile böyle bir ittifak yaptıklarını, (bununla ilgili) bizimle de bir temasın faydalı olabileceğini söyledi. Biz de ‘neden olmasın?’ dedik. Dirsek teması olur. Ama bir ittifak noktasında değil.”

‘Cumhur’ ittifakına BBP de yeşil ışık yakmıştı.

KARAMOLLAOĞLU, ERDOĞAN VE GÜL GİBİ RP KÖKENLİ

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, 1990’lı yılların başlarında Tayyip Erdoğan’ın da İstanbul İl Başkanlığı yaptığı Refah Partisi’nden milletvekilliğinin yanısıra Sivas Belediye Başkanlığı görevlerine seçilmişti. Refah Partisi’nin 1998 yılının başında kapatılması sonrası Erdoğan gibi Fazilet Partisi’ne (FP) geçenler arasında yer alan Karamollaoğlu, 2002 yılında Erdoğan ve Abdullah Gül ekibinin ayrılarak AK Parti’yi kurmasına karşın FP’de kalmış, FP’nin de kapatılması sonrası yerine kurulan SP’de siyasete devam etmişti.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
karamolla oglu bana göre gercek bir Rp olamaz kendileri aday çıkartacakmış çıkartta bi göbeginin suyunu al bir zamanlar abdüllatif şener vardı kendisini bulunmadık bursa kumaşı zannetti ne oldu halk cevabını verdi kayboldu gitti şimdi akpartide bir mahalle temsilcisi bile ondan daha iyi konumda sen kim karamolla tayip kim tayip dünya lideri kıskanclıklarından bazıları ne yapacaklarını şaşırttı biride bu
desteklerim. ülkede dürüst siyaset yapan nadir insanlardan biri. yanar döner değil.
@hemdem60 cehape gibi demi
@hemdem60 Yanar dönerin önde gidenidir kendisi. Bunu pek çok kez ispatladı...
@hemdem60 ne yanar dönerler var bu ülkede aç gözünü seyret
biliyoruz zaten merak etme, bütün savaş ikisi arasında siz arada ezilmeyin karamolla.
Gül Erdoğan dan en az 3-4 puan oy çalar zaten 50-51 zar zor buluyor bahçeliyle o yüzden reis işini bilir saadeti yanına çeker.
sayın gül değerli bir isim sayın karamollaoğluda öyle bençe sayın babacanda olabilir sayın karamollaoğlu sorulan soruya nezaketen cevap vermiş secenekler arasında demiş akparti eriyor secime kadar kartopuna dönüşüp bitmesi içten bile değil ayrılanlarla değil milletle erime sürecine girdiler mhp yi kurtarıcı simit olarak gördüler lakin mhp yönetiçilerininde yapmış olduğu büyük hatalarla misyonunu tamamlamıştır karşılıgındaki partinin şimdiden iktidar antarnatifi olduğunu herkes görmekte
@zebey Ak Partinin erimesi Feto İtinin ve onun İtlerinin en büyük hayali. Hayalleride ancak Cehennemde biter.
BU SEÇİM İTTİFAKINI SADECE TAYYİP KENDİ ÇIKARI İÇİN YAPIYOR. YENİDEN SEÇİLİP FETÖ YA DEVLETİ TESLİM ETTİĞİNİN HESABINI VERMEMEK. AZİZ T.C. VATANDAŞI BU HESABI SENDEN SORACAK SORULMAZSA T.C. GELECEĞİ DAHA KARANLIK OLUR. VE DEMOKRASİ T.C. GELMEZ 2019 YA AYDINLIK T.C. YADA KARANLIK ARAP DİKTATÖRLÜĞÜ
Allahınız Aşkına 2019 'da RTE başka başkan olacak adam mı var TÜRKİYE CUMHURIYETINDE.
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