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Son dakika! Hulusi Akar, Afrin sınırında

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 10:51 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kuvvet komutanları ile birlikte Afrin sınırında inceleme yapıyor

Son dakika! Hulusi Akar, Afrin sınırında

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