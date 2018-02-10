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AK Parti'de yeni istifalar geliyor! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

POLİTİKA HABERLERİ | 10.02.2018 08:21 | Son Güncelleme

İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin istifasının ardından ‘yola devam edilmeme’ kararı alınan başka il başkanlarının da istifasının istendiği, bu kapsamda önümüzdeki 10 gün içerisinde yeni istifaların gelebileceği belirtiliyor.

AK Parti'de yeni istifalar geliyor! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

Bu süreçte değiştirilme ihtimali olan büyükşehir il başkanlarıyla ilgili dosyalar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuluyor. Türkiye gazetesinin haberine göre, istifalarla ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan veriyor.

Değiştirilen il başkanları yerine o ilin milletvekilleri arasında yapılan temayül sonucu da etkili oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylarla bizzat mülakat yaptığı da belirtiliyor.

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Recep Tayyip Erdoğan ak parti selim temurci istanbul istifa

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
En karli is din ticaretidir, sermayesi yalan müsterisi cehalettir. Erdogan ve bunun gibilerin yönettigi ülkerede sanayi endustri bilim teknoloji enerji tarim gibi alanlarda büyümeyi beklemek AHMAK likla eş degerdir...
GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERİNE GEREKENİN YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM.
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