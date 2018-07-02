Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

İYİ Parti Genel Sekreteri ve İzmir milletvekili Aytun Çıray, partisinin genel başkanı Meral Akşener’e başkan yardımcılığı teklifi getirilmediğini söyledi.

Çıray, Twitter’dan konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Meral Akşener’e başkan yardımcılığı teklifi getirildiği ve onun da kabul ettiğine dair sosyal medyada yer alan paylaşımlar gerçek dışıdır. Kamuoyunun bilgisine…”,



