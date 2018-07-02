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Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2018 12:04 | Son Güncelleme

İYİ Parti'den sosyal medyada dolaşan bazı iddialarla ilgili açıklama geldi. Partinin genel sekreteri ve İzmir milletvekili Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklif ettiğini, İYİ Parti liderinin de bunu kabul ettiğini yalanladı.

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

İYİ Parti Genel Sekreteri ve İzmir milletvekili Aytun Çıray, partisinin genel başkanı Meral Akşener’e başkan yardımcılığı teklifi getirilmediğini söyledi.

Çıray, Twitter’dan konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Meral Akşener’e başkan yardımcılığı teklifi getirildiği ve onun da kabul ettiğine dair sosyal medyada yer alan paylaşımlar gerçek dışıdır. Kamuoyunun bilgisine…”,

AYTIN CIRAY


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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış. İP'lilerin ki de bu hesap sallayın bakalım.Seçimden önce Maral meydanlarda sallayıp duruyordu.Ne oldu %7 oy alabildi.Reisten başkası yalan.
Oldu olacak,Cumhurbaşkanıda yaparsınız korkarım ,'..,Daha bitmedi'mi palavralar..!
Dün dündür, bu gün bu gündür. sözünü siyasetinize sokan Demirel'di. AKP ile HDP ittifakı bile beni şaşırtmaz, şimdiden sonra...
hdp ile siz ancak ittifak yaparsiniz
daha dün fetöcü diye iftira attıkları yetmedi, bugünde o teklifimi götürecekler. Ama yaparlar. Bu apeke. nasıl olsa ne pişirseler yediriyorlar.
bunlar normal olan hareketler. bu ülkede her ne kadar feto olsada oy potansiyeli var. meral akşener ne için meydana çıkarıldı. oyları hem bölecekti hemde bu makamı istiyordu zaten.m başardı da. ama arkasına takılan boş insanlar düşünsün bundan sonrasını
%7 oy aldı hala algı peşindeler
Bu fitne kokan, nereden çıktığı belirsiz "-öyle mi acaba ?" türünden haberlere gülüyorum. Yahu, sayın Erdoğan'da vefa duygusu var evela. Mhp ile yola çıkmış ittifakta. Akşener'i kaale alır mı hiç ? Bu haberler fitne için çıkartılan İPsiz sapsız haberler, belli ki. İP'in kendini bir şey zannetmesi için o kaynaktan bile kasıtlı çıkartılmış olabilir... Komik...
BUNA kendi kendilerine GELİN GÜVEY OLMAK denir...
kimse yandaş davranmasın ülkemiz için mükembel olur
İçişleri bakanı olsa kötü mü olur?
ya erdoğanın merala boyle bır teklıf etme olasılıgı var mı guluyorum sadece
Hatırlarsınız ,MHP’de siyaset yaparken gelen Bakanlık teklifini de elinin tersiyle itmişti.
ittifak çatladıpında akşenere koşacaklar ya da erken seçim gelecek nokta
bu mynette akıl erdirmek zor sıradan olmamiş bir haberi flaş flaş bomba haber olarak veriyorsunuz bilmem gündemi sarsacak haber olarak veriyorsunuz allahtan korkun bee
Artık sıra ak parti-mhp arasını açmaya mı geldi.
mevcut parti liderlerine böyle bir teklif götürülmeli, ortak mutabakat kalitesi sağlanarak halk kucaklanabilir, ülkemizin sorunları daha hızlı ve güçlü analiz edilip çözülebilir, tabi kukla edilmemek kaydıyla
yav he he
böyle numaraları reis yemez
Bu siyasette hepsi de olabilir,çünkü siyasetin çoğu yalan dolan,ama millet te bunu kanıyor,yapacak birşey yok.
böyle sitelere büyük devlet adamı BAHÇELİ GİBİ ERTESİ GÜNÜ GAÜZETELERE İLAN VERİP İFŞA EDİP REZİL EDECEN ÇÜRKÜ BUNDAN ANLARLAR...
bende dahil 80 milyon ahmak var nasıl olsa hem parasını hem canını dödüre döndüre sömürün. bilerde huzur mutluluk diye nara atalım. bu milleti palavralarla nasıl olsa kuzu kuzu sağıyorsunuz. bundan böyle küçük çocuklarımız, masumlarımız hayvanlar hariç, sizlere gidecek en ufak hakkımı dahi haram ederken en ufak paramı bile sizlere kaptırmamak için her türlü tedbiri alacağım.
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