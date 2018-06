Omurga sağlığınız için bunları mutlaka yapın!

HAFİF BİR BESLENME PORGRAMI

Fazla kilolar omurga sorunlarına yol açan ve şiddetini artıran nedenlerin başında geliyor. Öyle ki yapılan çalışmalara göre; alınan her 5 kilo omurga problemi yaşama riskini yüzde 5 artırıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Hamit Aytar vücutta artan her kilonun omurga bağları ve diskleri üzerine olan yükü artırdığına işaret ederek sözlerine şöyle devam ediyor: “Yatar pozisyondan dikey pozisyona geçişle diskler üzerine binen yükün 4 kat kadar arttığını da dikkate aldığımızda, fazladan her kilonun ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlarız. Dolayısıyla boyun veya bel fıtığı sorununuz varsa yapmanız gereken ilk şey kuşkusuz fazla kilolardan kurtulmak olmalı. Yaz mevsimi de gerek sıcakların etkisiyle daha az yememiz, gerekse sağlıklı sebze ve meyveleri daha fazla tüketmemiz ve daha fazla aktivite yapmamız sayesinde kilo vermemiz için oldukça iyi bir fırsat. Tabii ki diyet uzmanlarının profesyonel önerileri, bol sıvı tüketimi ve düzenli kontrolü de unutmadan.