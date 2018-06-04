Omurga sağlığınız için bunları mutlaka yapın!

Boyun, sırt ve bel ağrısı, polikliniklere başvuran hastaların büyük çoğunluğunun ortak yakınmalarını oluşturuyor. Bu problem basit bir kas tutulmasından, eklem – kemik sorunlarına, fıtıktan enfeksiyonlara, kanalda daralmalardan omurga tümörlerine kadar geniş bir hastalıklar grubuna bağlı olarak gelişebiliyor. Omurgada en sık karşılaşılan tablo ise bel ve boyun ağrısı. Toplumdaki yaygın inanışın aksine bu problemlerin yüzde 90’ı fıtıktan değil, kas, eklem ile tendonları ilgilendiren basit tutulma, zorlanma ve kramplar gibi mekanik omurga sorunlarından kaynaklanıyor. Bu nedenle bel - boyun ağrısı çeken hastaların çoğunda ilaçlar, korunma ve istirahat gibi yöntemler yakınmaların ortadan kalkması için yeterli geliyor. Bel ve boyun fıtıklarında da bu yöntemler başlangıç tedavi adımı olarak oldukça işe yarıyor; sorunu hafifleterek vücudun iyileşmesi ve duruma adapte olabilmesi için fırsat sağlıyor, böylece fizik tedavi, akupunktur, karyopraktik, algoloji girişimleri gibi tedavi yöntemlerine de yardımcı oluyor. Güneşin yüzünü bolca gösterdiği yaz mevsimi de hastalara omurga problemlerinin ortadan kalması ya da hafiflemesi için önemli olanaklar sunuyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Hamit Aytar yaz aylarının omurgaya sağladığı avantajları anlattı, önemli önerilerde bulundu.

SICAK HAVA

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Hamit Aytar yaz mevsiminde artan sıcakların omurganız için faydalı olduğunu belirtiyor. Bunun nedeni, sıcağın gerilen, spazma uğramış kaslar ve eklemler üzerinde bir nevi gevşetici etki sağlaması, bu sayede de omurganın kendisini yaşadığı sorunlara adapte edebilme yeteneğinde artış olması. Soğuk ve klima etkisi ise durumu tam tersine çeviriyor. Dolayısıyla güneşin, sıcak havanın tadını çıkarın. Ancak güneşin dik açıyla geldiği tehlikeli saatlerde uzun süre güneşe maruz kalmanın yarar değil zarar getireceğini unutmayın. Koruyucu önlemler alarak ve günün uygun saatlerini seçtikten sonra uzun yürüyüşler, hafif koşu ve gerdirme egzersizleri yapmanızda fayda var.

DENİZ VE AÇIK HAVUZ



Yüzmek omurga sağlığımız için en faydalı egzersizlerden biri. Çünkü yüzmek kol, bacaklar, kalça ve omurgayla birlikte tüm vücudu çalıştırıyor, kas ile tendonları güçlendiriyor. Yüzerken ileri doğru ivmelenen vücut aynı zamanda omurlarda, yani omurganın kemikleri arasında bir nevi genişleme, uzanma hareketiyle omurgaya faydalı bir traksiyon egzersizi etkisi de yaptırmış oluyor. Suyun kaldırma gücünün omurgamıza binen yükü de azaltarak hareketlenmesini de kolaylaştırması ek bir fayda üstelik. Bu nedenle suda egzersiz programları fizyoterapinin de çok önemli bir ayağını oluşturuyor. Dolayısıyla omurga sağlığınız için yaz mevsiminde hem sıcağın hem suyun sağlayacağı ekstra faydalar nedeniyle deniz ve açık havuz fırsatını kaçırmayın. Başlangıçta sırtüstü yüzmeyi tercih edin, sorun hissetmezseniz tüm stillerde, ancak kendinizi çok yormadan, ağrılar oluşturmadan yüzmeyi alışkanlık haline getirin. Haftada 2-3 gün yüzme fırsatı yaratabilirseniz omurganız için çok faydalı bir şey yapmış olacaksınız.