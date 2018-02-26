Ehliyetini kaptıran alkollü sürücü sinirden kafasına sıktı!

Edinilen bilgiye göre, Gündoğan Mahallesi’nde otomobiliyle seyreden 32 yaşındaki İlker Dinçer, jandarma ekiplerince durduruldu. Ehliyetini ibraz edemeyen ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü Gündoğan, Jandarma Karakol Komutanlığı’na götürüldü. Dinçer, daha sonra ehliyetini almak üzere evine gitti. Jandarmaya ehliyetini veren alkollü sürücü, karakoldan dışarı çıktıktan bir süre sonra yanındaki silahla kafasına sıktı.
İHA'nın haberine göre ağır yaralanan Dinçer, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılırken, kurşunun beynine ağır hasar verdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Dinçer’e, daha önce 18 kez çeşitli ihlallerden trafik cezası kesildiği tespit edildi. Maddi sıkıntılar yaşayan şahsın, son zamanlarda psikolojik sorunlar da yaşadığı öğrenildi.
Erdoğan'ın konvoyunu durdurdu, bakın ne verdi
Bakan Soylu'nun istifa söylentilerinin arkasındaki kriz ne?
Hastanede dehşet anları! Doktor acil serviste kurşun yağmuruna tuttu!
Sporu bırakıp cinsel içerikli filmlerde oynamaya başlamıştı, pistlere geri dönüyor
ABD 4 aydır bu olayı çözmeye çalışıyor
Nokia 8110 geri dönüyor
Sualtındaki gizemli dünya açığa çıkıyor
Sevgilisinin oğluna tecavüz edip öldürdü!
İş adamı ve eşinin Türkiye tatili kabusa döndü
Samsung'un yeni telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ile Nokia'nın son bombası satışta!
Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı
Erdoğan'dan Salih Müslim'in yakalanmasıyla ilgili ilk açıklama
AK Parti kongresinde ilginç görüntü! Başbakan Yıldırım'ın kıyafeti dikkat çekti!
Cinsel terapistten olay tavsiyeler
Okuyucu Yorumları 3 yorum