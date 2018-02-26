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Ehliyetini kaptıran alkollü sürücü sinirden kafasına sıktı!

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 11:00 | Son Güncelleme

Bodrum’da, alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptıran bir kişi, kafasına silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralandı.

Ehliyetini kaptıran alkollü sürücü sinirden kafasına sıktı!

Edinilen bilgiye göre, Gündoğan Mahallesi’nde otomobiliyle seyreden 32 yaşındaki İlker Dinçer, jandarma ekiplerince durduruldu. Ehliyetini ibraz edemeyen ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü Gündoğan, Jandarma Karakol Komutanlığı’na götürüldü. Dinçer, daha sonra ehliyetini almak üzere evine gitti. Jandarmaya ehliyetini veren alkollü sürücü, karakoldan dışarı çıktıktan bir süre sonra yanındaki silahla kafasına sıktı.

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İHA'nın haberine göre ağır yaralanan Dinçer, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılırken, kurşunun beynine ağır hasar verdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Dinçer’e, daha önce 18 kez çeşitli ihlallerden trafik cezası kesildiği tespit edildi. Maddi sıkıntılar yaşayan şahsın, son zamanlarda psikolojik sorunlar da yaşadığı öğrenildi.

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bodrum Alkollü sürücü intihar

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
( İÇKİ TÜM KÖTÜLÜKLERİN ANASIDIR ) Hz.MUHAMMED S.A.V
Hataya bak Karakola girmeden üst araması yapılmamış mı buna hadi içeride katliam yapsaydı sorumlusu kim olacaktı hiç değilse kendi kafasına sıkmış kimseye zarar vermeden
Adam rent a car işi yapıyormuş. işleri kötü ve borçları varmış. O adamın ehliyetini alırsan bitirirsin onu. Nasıl çalışacak. Şöför adamın ehliyetini alırsan başka bir işte çalışabilir belki ama bu adamın durumunda tam bir yıkım. Yine de intihardansa ehliyetsiz devam edebilirdi ama nereye kadar tabi.. İçmeseydi o da diyenlere temennimdir ki benzer bir yıkıcı olayı siz de yaşayın ki anlayın bir hatanın bedeli bu mu olmalı
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