100 ışık yılı uzaklıktaki 'okyanus gezegeni' keşfedildi! Akıllara herkesi etkileyen o sahne geldi

2018'den bu yana, kelimenin tam anlamıyla binlerce ötegezegen bulan ve ötegezegen avcısı olarak da isimlendirilen NASA'nın TESS uzay teleskobu (Transit Exoplanet Survey Satellite) yine önemli bir keşfe imza attı. Bilim insanları, TESS tarafından yapılan bu keşifle olası bir "okyanus gezegen" duyurdular. Okyanus gezegen ile birlikte birçok kişinin aklına ise tek bir sahne geldi; Christopher Nolan tarafından yönetilen epik bilimkurgu türündeki 2014 yapımı ABD filmi Interstellar'daki (Yıldızlararası) Miller gezegeni adı verilen süper su dünyası.

OKYANUS GEZEGEN 'TOI-1452 b'

Ekibin bu ay The Astronomical Journal'da yayınlanan çalışmasına göre, 'TOI-1452 b' olarak isimlendirilen bu olası "okyanus gezegen" , Draco takımyıldızında bulunan bir ikili sistemdeki iki küçük yıldızdan birinin yörüngesinde dönüyor. Gezegen, Dünya'dan ise yaklaşık 100 ışık yılı uzaklıkta. TOI-1452 b'nin gezegenimizden yaklaşık %70 daha büyük olduğundan şüpheleniliyor. Araştırmacıların elde ettiği verilere göre gezegen, tıpkı Jüpiter ve Satürn'ün uydularında olduğu gibi kalın bir su tabakasıyla kaplı.

"BİR OKYANUS GEZEGENİ İÇİN EN İYİ ADAYLARDAN BİRİ"

Montreal Üniversitesi'nde doktora öğrencisi ve çalışmanın baş yazarı olan Charles Cadieux, "TOI-1452 b", bugüne kadar bulduğumuz bir okyanus gezegeni için en iyi adaylardan biri. Yarıçapı ve kütlesi, Dünya gibi temelde metal ve kayadan oluşan bir gezegenden beklenebilecek seviyeden çok daha düşük bir yoğunluğa işaret ediyor" dedi.

Bu hipotez doğruysa TOI-1452 b, güneş sistemimizdeki bazı yerlere benziyor. Örneğin Satürn'ün uydusu Enceladus'un buzlu bir kalkanın altında küresel bir yeraltı okyanusuna ev sahipliği yaptığı düşünülüyor.

Son birkaç yıldır ötegezegen keşiflerinin sayısı artmış olsa da, bugün bir ötegezegen keşfinin yapılması oldukça anlamlı. Çünkü şimdi, Dünya'dan çok ama çok uzakta bulunan ve kozmik veriler toplayıp evrenin sırlarını çözen James Webb Uzay Teleskobu var. Okyanus gezegen TOI-1452 b'i daha fazla gözlemlemek Webb Uzay Teleskobu için iyi bir görev gibi görünüyor.

Araştırmacılar, bu ötegezegenin atmosferini daha ayrıntılı olarak incelemeyi ve gerçekten harika okyanus gezegeni olup olmadığını test etmeyi umuyorlar.

Montreal Üniversitesi'nde görev yapan Mont-Mégantic Gözlemevi (OMM) Direktörü René Doyon, "James Webb Teleskobu ile yaptığımız gözlemler TOI-1452 b'yi daha iyi anlamak için çok önemli olacak. Mümkün olan en kısa sürede, bu garip ve harika dünyayı gözlemlemek için Webb'de zaman ayıracağız." dedi. Araştırmacılar, bu ötegezegenin atmosferini daha ayrıntılı olarak incelemeyi ve gerçekten harika bir sıvı su dünyası olup olmadığını test etmeyi umuyorlar.

INTERSTELLAR'DAKİ O SAHNE

Interstellar filmdeki herkesi etkileyen bu sahnede, ekip denizlerle kaplı Miller gezegenine iniş yapıyordu.

Miller gezegeni de bu okyanus gezegenlerinden biriydi.

(Fotoğraf kaynakları: Twitter ve NASA)

