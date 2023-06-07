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107 kilo veren kadın değişimiyle gelen zorlukları paylaştı! "Cinsel hayatımı bitirdi"

07.06.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo vermek hem vücudun hem de yüzün değişmesini sağlayabiliyor. Sağlık için ideal kiloya kavuşmak gerekiyor. Ancak verilen fazla kilolar çeşitli yan etkilere sebep olabiliyor. 107 kilo veren bir kadın vücudundaki değişimler nedeniyle cinsel hayatının bittiğini paylaştı.

107 kilo veren kadın değişimiyle gelen zorlukları paylaştı! "Cinsel hayatımı bitirdi"

Alabama, Birmingham'da yaşayan 36 yaşındaki Scarlet Corsi, çocukluğu ve gençliği boyunca yaşadığı zorbalıklar nedeniyle kilo vermeye karar verdi. 2018 yılında annesinin vefatının ardından daha fazla yemeye başlayan Corsi, bu süreçte 177 kilo olduğunu paylaştı.

YILLARCA ZORBALIKLA UĞRAŞTI

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Kennedy News'e tombul bir çocuk olarak büyüdüğünü ve ona "yedek lastik" diyen sınıf arkadaşları tarafından zorbalığa uğradığını, koridorlarda ona çelme takıldığını, av oklarıyla bıçaklandığını ve "koş, şişko" diye bağırdıklarını söyledi. "Var olduğu için zorbalığa uğradığını", kendini yalnız hissettiğini ve nefret edildiğini ve asla evden çıkmak istemediğini belirtti.

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Kiloları nedeniyle nefes almakta güçlük çektiği için özel makine kullanıyordu. Corsi, fazla kilolarını vermek adına tüp mide ameliyatı geçirdi ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı yaşamaya başladı. Bunun sonucunda dokuz beden küçüldü. Yeni diyeti, protein odaklı, kahvaltı ve öğle yemeğinde protein shake ve akşam yemeğinde salata veya sebze ile yağsız et içeren bir keto yaşam tarzına dayanıyor.

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"VÜCUDUMDAN UTANARAK DOLAŞIYORUM"

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Ancak Corsi, "bir canavardan diğerine" geçtiğini söyleyerek sonuçlardan memnun kalmadığını belirtti. "Tüm sıkı çalışmalarım için cezalandırıldığımı hissediyorum ve cildim yüzünden bir canavardan diğerine değiştim. Hala vücudumdan utanarak dolaşıyorum ve bununla gurur duyamıyorum."

CİNSEL HAYATINI ETKİLEDİ

“Eşimle yakınlığımı ve romantik hayatımı gerçekten etkiledi. Yakın olmaktan hoşlanmıyorum çünkü her zaman kendi vücudumdan korkuyorum. Çırpma sesleri ve her türlü garip ses ve ezme sesleri çıkarıyorum." Corsi, "göğüslerinin bir çöp yavrum falan varmış gibi göründüğünü" ekledi.

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"Korkunç derecede sarkıklar. Onu kıvırıp sutyenimin içine sokmam gerekiyor ve her an üstten veya alttan dökülüyor” dedi. "Ya da zirvede olan sen olsaydın, sarkık, eriyen bir tenden başka bir şey olmazdı ve partnerinin seni sevdiğini bilirdin ama bunun muhtemelen korkunç olduğunu da bilirdin."

"SUÇLULUK DUYUYORUM"

“İkimizin de bunu görmesi gerektiğinden utanıyorum ve bana yapıştığı için suçluluk duyuyorum, beni sevdiği için cezalandırılıyormuş gibi geliyor. Bence 'erimiş görünen birine sahip olmak zorunda değilsin.' “

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ASEKSÜEL OLMAYI TERCİH EDİYOR

Corsi, ameliyattan sonra derisinin "gürültülü" bir şekilde sallanmasıyla kendi vücudundan "dehşete düştüğünü" hissediyor ve kendisini bir hayır kurumu gibi hissettiğini "kimse ona bakmak zorunda kalmasın" diye aseksüel olmayı tercih edeceğini itiraf etti.

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Fazla deri ayrıca kızarıklıklara, sürtünmelere ve enfeksiyonlara neden oldu. Ayrıca kıyafetlerini giymesini ve egzersiz yapmasını zorlaştırdı. "Banyoda veya herhangi bir suda olduğumda, cildim sallanıyor, etrafta yüzüyor ve çılgınca görünüyor. Denizanası etkisi gibi, gerçekten öyle, başka nasıl tarif edebilirim bilmiyorum.”

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