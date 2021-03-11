11 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 11 Mart Koronavirüs tablosu

Türkiye Günlük Koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan tabloya göre günlük test sayısı, hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve koronavirüsten kaynaklı ölüm sayıları paylaşılıyor. İşte, Türkiye'nin 11 Mart Koronavirüs tablosu!
11 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan günlük koronavirüs tablosunun detayları birkaç saat içinde açıklanacak. Bakan Koca dün akşam saatlerinde resmi Twitter hesabı üzerinden mutant virüs sayılarını paylaştı.
TÜRKİYE'DEKİ MUTANT VİRÜS SAYILARI
Türkiye'de 76 ilde mutant virüs tespit edildi.
Buna göre; toplam 41.488 B.1.1.7 (İngiltere) mutantı,
9 ilimizde toplam 61 B.1.351 (Güney Afrika) mutantı,
1 ilimizde 2 B.1.427 (California-NewYork) mutantı,
1 adet P.1 (Brezilya) mutantı görüldü.
İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI
Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak koronavirüs risk haritası güncelleniyor. İllerde uygulanan kısıtlamalar ise düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli durumlarına göre belirleniyor.
Risk haritasında mavi renkte gösterilen düşük riskli iller;
Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.
Sarı renkte olan orta riskli iller;
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars
Turuncu renkte olan yüksek riskli iller;
İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.
Kırmızı renkte olan çok yüksek riskli iller;
Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.