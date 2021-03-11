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11 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 11 Mart Koronavirüs tablosu

11.03.2021 18:53 | Son Güncelleme:
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11 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 11 Mart Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden 11 Mart Koronavirüs tablosunu açıklayacak. Tüm dünyayı etkisi altına Koronavirüs mutasyona uğradı. Dün akşam saatlerinde Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden Türkiye'deki mutant virüs sayılarını açıkladı. Peki, bugünkü vaka sayıları kaç oldu? İşte, 11 Mart Koronavirüs tablosu!

Türkiye Günlük Koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan tabloya göre günlük test sayısı, hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve koronavirüsten kaynaklı ölüm sayıları paylaşılıyor. İşte, Türkiye'nin 11 Mart Koronavirüs tablosu!

11 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan günlük koronavirüs tablosunun detayları birkaç saat içinde açıklanacak. Bakan Koca dün akşam saatlerinde resmi Twitter hesabı üzerinden mutant virüs sayılarını paylaştı.

TÜRKİYE'DEKİ MUTANT VİRÜS SAYILARI

Türkiye'de 76 ilde mutant virüs tespit edildi.

Ekran Resmi 2021-03-11 18.30.49 1

Buna göre; toplam 41.488 B.1.1.7 (İngiltere) mutantı,
9 ilimizde toplam 61 B.1.351 (Güney Afrika) mutantı,
1 ilimizde 2 B.1.427 (California-NewYork) mutantı,
1 adet P.1 (Brezilya) mutantı görüldü.

İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak koronavirüs risk haritası güncelleniyor. İllerde uygulanan kısıtlamalar ise düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli durumlarına göre belirleniyor.

Ekran Resmi 2021-03-11 18.51.45

Risk haritasında mavi renkte gösterilen düşük riskli iller;

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

Sarı renkte olan orta riskli iller;

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars

Turuncu renkte olan yüksek riskli iller;

İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

Kırmızı renkte olan çok yüksek riskli iller;

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.


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