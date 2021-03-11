11 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 11 Mart Koronavirüs tablosu

Türkiye Günlük Koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan tabloya göre günlük test sayısı, hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve koronavirüsten kaynaklı ölüm sayıları paylaşılıyor. İşte, Türkiye'nin 11 Mart Koronavirüs tablosu!

11 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan günlük koronavirüs tablosunun detayları birkaç saat içinde açıklanacak. Bakan Koca dün akşam saatlerinde resmi Twitter hesabı üzerinden mutant virüs sayılarını paylaştı.

TÜRKİYE'DEKİ MUTANT VİRÜS SAYILARI



Türkiye'de 76 ilde mutant virüs tespit edildi.

Buna göre; toplam 41.488 B.1.1.7 (İngiltere) mutantı,

9 ilimizde toplam 61 B.1.351 (Güney Afrika) mutantı,

1 ilimizde 2 B.1.427 (California-NewYork) mutantı,

1 adet P.1 (Brezilya) mutantı görüldü.

İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI



Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak koronavirüs risk haritası güncelleniyor. İllerde uygulanan kısıtlamalar ise düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli durumlarına göre belirleniyor.