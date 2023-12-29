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112'yi arayıp "Etrafımda ölüler var" dedi, Acil Çağrı Merkezi seferber oldu! Vatandaşın çağrısı herkesi hayretler içinde bıraktı

29.12.2023 11:40 | Son Güncelleme:
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Sakatlanan futbolcunun sağlık durumunu öğrenmek için arayan da var Rusya-Ukrayna savaşına katılmak istediği için arayan da... Vatandaşların en acil durumlarda yardımına koşan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrılar 'pes' dedirtti. Hayretler içinde bırakan bir vatandaş "Etrafımda bir sürü ölü var" dedi. O vatandaşın çağrısının arkasındaki gerçek şaşkına çevirdi.

112'yi arayıp "Etrafımda ölüler var" dedi, Acil Çağrı Merkezi seferber oldu! Vatandaşın çağrısı herkesi hayretler içinde bıraktı

Kimi güldürüyor kimi 'pes' dedirtiyor fakat duyarsız kişilerden 112'ye gelen gereksiz çağrılar personelin yardıma muhtaç vatandaşlara yardım eli uzatılmasını engelliyor. 2023'te gelen birbirinden garip o istekleri Merkez çalışanları anlattı.

"ETRAFIMDA ÖLÜLER VAR" ÇAĞRISI PERSONELİ HAREKETE GEÇİRDİ

Geçtiğimiz günlerde alkollü vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak çevresinde bir sürü ölü olduğunu söylemesi üzerine 112 Çağrı Merkezi personelleri harekete geçmiş, vatandaşa yardımcı olabilmek için seferber olmuşlardı. Mezarlıktan arayan vatandaşın alkollü olduğunu anlayan personeller, vatandaşa gerekli uyarılarda bulunduktan sonra çağrıyı sonlandırdılar. Bu ve bunun gibi çağrılarla merkezin meşgul edildiğini söyleyen 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Burhan Yıldızoğlu, telefonları gereksiz yere meşgul eden vatandaşlara duyarlı olmaları çağrısında bulunarak, çağrıların kaydedildiğini, kaydedilen çağrılarla suç duyurusunda bulunduğunun altını çizdi.

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Acil çağrı olmayan asılsız çağrıların asılsız çağrı oranını yükselttiğini söyleyen Yıldızoğlu, "Bize gelen çağrıların 33’ü acil çağrı olup, yüzde 67’si asılsız veya bilgi amaçlı çağrı olarak kayıtlara geçti. Acil çağrı olmayan asılsız çağrılarda vatandaşlar merkezimizi arayarak hastane randevusu oluşturmaya çalışıyorlar. Hatalı park şikayeti olan insanlar yine merkezimizi gereksiz yere meşgul ederek, durumu şikayet ediyorlar. Bu gibi talep ve istekler asılsız çağrı oranımızı bir hayli yükseltiyor" dedi.

LOKANTA DİYE 112'Yİ ARAYIP SİPARİŞ VERMEYE ÇALIŞTI

Lokantayı aramış gibi davranarak 112’yi arayan vatandaşın yemek siparişi vermeye çalıştığı, Filistin için kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların çağrılarıyla karşılaşıldığını belirten Yıldızoğlu, "Garip çağrılarla hemen hemen her gün karşılaşıyoruz. Mezarlıktan arayan bir vatandaş, etrafında ölülerin fazla olduğunu söyledi. Duruma müdahale etmek isteyen personellerimiz şahsın alkollü olduğunu anladıktan sonra gerekli uyarılarda bulunup çağrıyı sonlandırdılar. Filistin için Kızılay’ın kan bağışı toplayıp toplamadığı soruldu. Bu çağrılar hatlarımızı gereksiz yere meşgul ediyor, vatandaşların acil vakalarına yardımcı olmamızı engelliyor" diyerek konuştu.

SAKATLANAN FUTBOLCUNUN SAĞLIK DURUMUNU SORMAK İÇİN 112’Yİ MEŞGUL ETTİLER

Ara verilen Süper Lig maçlarının ne zaman başlayacağını merak eden bir başka duyarsız vatandaş 112’yi arayarak lig maçlarının tarihini sordu. Sakatlanan futbolcunun sağlık durumunu öğrenmek isteyen vatandaş ise, hatları meşgul ederek merakını gidermeye çalıştı, çağrı merkezi personellerini oyaladı. Rusya-Ukrayna savaşına katılmak isteyen vatandaşın 112’yi arayarak Genelkurmay Başkanıyla görüşmek istediğini söyleyen Yıldızoğlu, "Lig maçlarına ne kadar ara verildiğini öğrenmek isteyenler yine merkezimizi arıyor. Bu çağrılar Kabahatler Kanununa göre değerlendirilmekte, asılsız ve kasıt amacı güden çağrılarda işlem yapılmaktadır. Tekrarı halinde savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu buradan hatırlatmak istiyorum" şeklinde konuştu.

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Asılsız çağrılarla merkezi meşgul eden, asılsız ihbarlarda bulunan vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Yıldızoğlu, idari para cezası uygulanacağını, çağrıların devam etmesi halinde de kaydedilen çağrı kayıtlarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını hatırlattı.

MERKEZİ DARLAYAN VATANDAŞA CEZAİ İŞLEM

Yıldızoğlu, bir vatandaşın 2 yıl boyunca sürekli merkezi arayarak, hatları meşgul etmesi üzerine vatandaş hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, hakkında cezai işlem uygulandığını da söyledi.

ÇOCUKLAR VE YAŞLILARIN ÇAĞRILARI...

En sık gelen gereksiz çağrılar genelde çocuklar tarafından yapılıyor. Yaşlı vatandaşların 182’yi arayacağına 112’yi araması da sıklıkla karşılaşılan durumlar arasında yer alıyor.

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112 Acil Çağrı Merkezi
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