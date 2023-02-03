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94 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 94 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

19.01.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikte düzenin sağlanması ve oluşabilecek kazaların ve kayıpların önlenebilmesi için yaya ve sürücülerin uyması gereken trafik kuralları vardır. Trafik kurallarına uyulması can ve mal kaybını önlemeyi amaçlarken daha güvenli bir yolculuk deneyimini de mümkün kılar. Trafik kurallarına uyulmadığı takdirde belirli kuralların ihlali durumlarında uygulanacak cezai işlemler uygulanır. Karayolları Trafik Kanunu dâhilinde düzenlenen 94 trafik cezasının ihlal konusu nedir?

94 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 94 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kuralları trafikte yer alan araç, yaya ve sürücüleri kapsayan geniş kapsamlı uygulamalardır. Belirlenen her kural ve bu kurala uyulmaması durumunda verilecek olan cezalar belli kodlar ile adlandırılır. Trafik kuralları sayesinde trafikte oluşabilecek karışıklıklar yaya ve araç güvenliği önemli ölçüde sağlanabilir. Karayolları Trafik Kanunu tarafından belirlenen bu kurallara uyulmaması hâlinde uygulanacak birçok cezai yaptırım vardır. Trafik kuralları arasında araç sigortaları ile ilgili bazı hususlarda yer alır. 94 trafik cezası maddesi ihlalin konusu da araç sigorta işlemleri ile alakalı bir ceza maddesidir.

94 trafik cezası nedir?

94 trafik cezası maddesi ihlalin konusu araç sigorta süresinin bitmesi veya işletenin değişmesi halinde sigorta şirketine bilgilendirme yapılmasını esas alır. Bu gibi durumların sigorta şirketine bildirilmemesi yasaktır. Karayolları Trafik Kanunu'na göre 94 trafik cezasını gerektiren durumlarda para cezası uygulanır. Yapılan bu cezai işlemler ile trafik kontrolünün daha güvenilir bir şekilde kontrol edilmesi amaçlanırken aynı zamanda maddi ve manevi kayıpları en aza indirilmesi amaçlanır.

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94 trafik cezası kimlere uygulanır?

Araç ve sürücülerin maddi ve manevi olarak güvence altına alınabilmesi için araç sigortalama işlemlerinin yapılması gerekir. Sigorta kapsamında bağlayıcı birçok kural yer alır. Bu kurallardan biri olan sigorta müddetinin sona erdiğini sigorta şirketine bildirme sorumluluğudur. Bu sorumluluğun yerine getirilmemesi sonucunda 94 trafik cezası uygulanır. 94 trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde sigortanın bitmesi ya da işletenin değişmesi durumunda bunu sigorta şirketine bildirmeyen aracı devredenlere 94 trafik cezası uygulanır.

94 trafik cezası tutarı nedir?

Tatbik edilen cezalar kesildiği günden itibaren ilk 15 gün içerisinde ödenirse indirimden faydalanılabilir. 94 trafik cezası tutarı da erken ödemeden faydalananlar için %25 oranında indirim uygulanarak tatbik edilir. Size ait bir trafik cezasının olup olmadığını ara ara kontrol etmeniz haberiniz olmadan kesilen bir ceza durumunda erken ödeme indiriminden faydalanabilmeniz açısından büyük önem taşır. 2023 yılı için belirlenen 94 trafik cezası tutarı 436 TL'dir. %25 indirimli 94 trafik cezası tutarı ise 327 TL'dir.

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