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91 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 91 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

19.01.2023 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sahiplerinin hem araçlarıyla hem de yol durumlarıyla alakalı hatalı ve eksik durumların her biri bir ceza koduyla açıklanır. Trafikte sürücüler pek çok kuraldan sorumludur. Bu kuralların ihlali gibi durumlarda ise idari para ya da hapis cezası gibi cezai işlemler uygulanır. Trafik cezaları sadece hareket hâlindeki trafik için geçerli olmamakla birlikte farklı kurum ve kuruluşları da ilgilendirmesinin yanı sıra araçların sigorta durumunu da kapsar. Peki, 91 trafik cezası nedir?

91 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 91 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafiğe çıkan araç sahipleri için konulmuş olan bazı kurallar vardır. Kara yolları trafik kanununun koymuş olduğu bu kuralların ihlali sonucunda da bazı cezai işlemler uygulanır. Oldukça caydırıcı olan bu cezai işlemlerin amacı trafik akışını düzenlemek, can ve mal kaybını önlemek ve olası kazalara engel olmaktır. Bu cezalardan biri de 91 trafik cezasıdır.

91 trafik cezası nedir?

Trafik akışında araç sahiplerinin sorumlu olduğu konulardan biri de zorunlu trafik sigortasıdır. Araç sahibi olanların zorunlu mali sorumluluk sigortalarını ödemeleri gerekir. Zorunlu mali sorumluluk sigortalarını ödemeyen sürücüler için de ceza uygulanır. Yaptırması mecburi bir durum olan zorunlu trafik sigortası yaptırılmadığı zaman 91 trafik cezası kodu olan kod ile idari para cezası uygulanır. Bu bağlamda 91 trafik cezası maddesi ihlalin konusu zorunlu trafik sigortasını yaptırmamak olarak açıklanabilir.

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91 trafik cezası kimlere uygulanır?

Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmayanlara uygulanan 91 trafik cezası para cezası olarak uygulanır. Karayolları Trafik Kanunun 91. maddesinde bulunan mali sorumluluk sigortası yaptırma sorumluluğu başlığına istinaden bulunan ceza da tıpkı diğer trafik cezaları gibi kurallara aykırı olan bir durumdur. Bu kurala riayet etmeyen işletenlere 91 trafik cezası uygulanır. Ayrıca ilgili kayıtlarından zorunlu mali sorumluluk sigortasının geçerli olduğu belirlenen araçlar için sigorta poliçesi ibraz zorunluluğu aranmaz.

91 trafik cezası tutarı nedir?

Trafik cezalarının erken ödenmesi hâlinde indirim uygulanır. Pek çok trafik cezası işleminde olduğu gibi 91 trafik cezasında da ceza geldiği günden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapılır ise yüzde 25 oranından bir indirim imkânı sağlanır. 91 trafik cezası tutarı 2023 yılı için 436 TL olarak belirlenmiştir. 91 trafik cezası tutarı erken ödenirse indirimle birlikte ceza tutarı 327 TL olur.

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