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  4. 12 yaşındaki çocuk telefonla oynarken ofise leopar girdi! Çocuğun yaptığı hareketler alkış aldı

12 yaşındaki çocuk telefonla oynarken ofise leopar girdi! Çocuğun yaptığı hareketler alkış aldı

07.03.2024 18:56
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Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde telefonla oynayan 12 yaşındaki Mohit Ahire akılalmaz bir olay yaşandı. Telefonda oyun oynarken bulunduğu ofise leopar girdi. Çocuğun o anki soğuk kanlılığı ve leopardan kurtuluşu dikkat çekti.

Hindistan’da 12 yaşındaki bir çocuğun leopara karşı soğukkanlı tavırları büyük alkış aldı. Maharashtra eyaletinde bir düğün salonunun ofisinde şarjdaki telefonuyla oyun oynayan Mohit Ahire, ofise leoparın girdiğini gördü.

SAKİN VE HIZLI HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ!

Leoparın içeriye girmesi karşısında soğukkanlılığını koruyan Ahire, hemen telefonunu alıp ofisten çıkarak kapıyı leoparın arkasından kapattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ahire’nin sakin ve hızlı hareketleri dikkat çekti. Olay yerine gelen ekiplerin daha sonra leoparı sakinleştirerek ormana bıraktığı belirtildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


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Anahtar Kelimeler:
Hindistan çocuk leopar hareket
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