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13 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük Kovid-19 vaka ve vefat sayısı

13.05.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Mayıs koronavirüs son dakika tablosu Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından güncel koronavirüs tedbirlerine dikkat çekilirken, vatandaşlar güncel koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı verilerini araştırıyor. İşte, Türkiye'nin 13 Mayıs son dakika korona tablosu...

13 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük Kovid-19 vaka ve vefat sayısı

13 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak paylaşılan koronavirüs (Covid-19) tablosu vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Günlük vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı bilgilerinin yer aldığı korona tablosu tam kapanma sürecinde dikkatle inceleniyor. Peki, son dakika 13 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, Türkiye'nin korona tablosunda son durum...

13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

13 Mayıs koronavirüs (Covid-19) vaka, vefat, hasta ve iyileşen hasta sayısı verileri ilerleyen dakikalarda Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfası üzerinden açıklanacak.

12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

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11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

11 Mayıs'ta 226 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 497 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1582 oldu.

11 Mayıs'ta 22 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi.

Test sayısı 49 milyon 830 bin 456'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 59 bin 433, vefat sayısı 43 bin 589, ağır hasta sayısı 2 bin 975 oldu.

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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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