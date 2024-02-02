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  4. 14 günlük uzay macerası sona erdi: Alper Gezeravcı bugün Dünya'ya dönüyor

14 günlük uzay macerası sona erdi: Alper Gezeravcı bugün Dünya'ya dönüyor

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
02.02.2024 09:43 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay macerası bugün itibarıyla bitiyor. TSİ 17.50'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacak olan Gezeravcı'nın dönüş yolculuğunun 30 saat sürmesi bekleniyor. Gezeravcı uzay misyonunda 13 deney gerçekleştirdi.

14 günlük uzay macerası sona erdi: Alper Gezeravcı bugün Dünya'ya dönüyor

Alper Gezeravcı 14 günlük uzay macerasını bugün tamamlıyor. Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot bugün akşam saatleri itibarıyla Dünya'ya dönüşe geçecek. Ekibin İstasyon'dan ayrılışı Axiom sosyal medya hesabından canlı yayınlanacak.

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DRAGON KAPSÜLÜYLE DÖNECEKLER

Dragon kapsülü ile dünyaya dönecek Gzeravcı ve ekip arkadaşlarının ABD'de Orlabdo açıklarında okyanusa iniş yapması bekleniyor.

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Gezeravcı'yı uzaya taşıyan araç, 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. Ax-3 Misyonu astronotları Michael López-Alegría, Walter Villadei, Marcus Wandt ve Alper Gezeravcı 20 Ocak Cumartesi günü TSİ 15.13'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yapmıştı.

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13 DENEY GERÇEKLEŞTİRDİ

Gezeravcı görevi boyunca 13 deney gerçekleştirdi. Son olarak söz konusu deneylerle ilgili yaptığı açıklamada Gezeravcı şu bilgileri verdi:

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"Deney konularımız biyoloji, fizik, tıp ve genetik alanlarında farklı disiplinleri içeriyor. TÜBİTAK bünyesinde hazırlanan 'gMetal' deneyimiz var. Kimyasal tepkimesiz koşullarda katı parçacıklar ile akışkan ortam arasında homojen karışım oluşturulmasının yerçekimine etkisini araştırıyoruz. Tıp alanında uzay ortamının insan sağlığı üzerindeki etkilerini incelediğimiz deneyimiz var. Burada radyasyona maruz kalmanın kansere neden olan baskılayıcı hücrelere etkisini inceliyoruz. Yerçekimsiz ortamdan etkilenen henüz işlevi keşfedilememiş genler ve bunların bağışıklık sistemiyle ilişkisini araştırıyoruz. Bu etkilerin tespit edilebilmesi için dünyada kan örneklerim alınmaya başlandı, halihazırda alınmaya devam ediyor. Görev sonunda da yine son kan örneklerim alınarak numuneye yönelik çalışma tamamlanmış olacak. 'PRANET' deneyiyle propolisin mikro yerçekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisini araştırıyoruz."

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