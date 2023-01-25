HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 15 yaşındaki Büşra'yı bağlayıp 20 yerinden bıçaklamıştı! Arama motoru kan dondurdu: "Diri diri insan yakma sonrası..."

15 yaşındaki Büşra'yı bağlayıp 20 yerinden bıçaklamıştı! Arama motoru kan dondurdu: "Diri diri insan yakma sonrası..."

25.01.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yanan evde cesedi bulundu, polis cinayet delillerinin yok edildiğinden şüphelendi. 15 yaşındaki Büşra Kabataş'ın ölümüyle ilgili tutuklanan Taner Yaylacı (29) yakalandığında Kocaeli'den Tokat'a kaçmaya çalışıyordu. Yaylacı'nın cep telefonu ve bilgisayarındaki arama motoru hem mide bulandırdı hem de kan dondurdu. Cinayet sanığının, 'çocuğun cinsel istismarı', 'diri diri insan yakma sonrası otopsi sonuçları', '15 yaşındaki çocuğa nasıl tecavüz edilir?' gibi birçok başlıkta arama yaptığı belirlendi

15 yaşındaki Büşra'yı bağlayıp 20 yerinden bıçaklamıştı! Arama motoru kan dondurdu: "Diri diri insan yakma sonrası..."
  1. sınıf öğrencisi Büşra Kabataş'ın annesiyle aynı işyerinde çalışırken kovulan Taner Yaylacı, tüyler ürperten bir vahşete imza attı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Büşra'nın yaşadığı eve giren Yaylacı genç kızı önce bağladı, 20 yerinden bıçakladıktan sonra boğarak öldürdü, delilleri yok etmek amacıyla da yangın çıkardı. Tecavüz bulgusu olup olmadığına yönelik tespit için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporu bekleniyor. Yaylacı'nın telefonunu ve bilgisayarını inceleyen ekipler, 'bayan azdırıcı ürünler', 'zorla tecavüzle ile ilgili pornografik görüntüler', 'DNA ile suçlu bulunur mu'nun yanı sıra birçok iğrenç başlıkta arama yaptığını ortaya çıkardı.

busranin-cinayet-sanigi-internette-tecavuz-ve-insan-yakma-sonrasi-otopsiyi-arastirmis_8143_dhaphoto1
Taner Yaylacı

YANGINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, 8 Ekim 2022'de Gebze'nin Mustafakemalpaşa Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Büşra Kabataş'ın yanmış cesedini buldu.

busranin-cinayet-sanigi-internette-tecavuz-ve-insan-yakma-sonrasi-otopsiyi-arastirmis_8143_dhaphoto4
Büşra Kabataş

'DELİLLER YOK EDİLDİ' ŞÜPHESİ POLİSLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Genç kızın öldürülmesinin ardından cinayet delillerinin yok edilmesi amacıyla yangın çıkarıldığından şüphelenen polis, soruşturma başlattı.

busranin-cinayet-sanigi-internette-tecavuz-ve-insan-yakma-sonrasi-otopsiyi-arastirmis_8143_dhaphoto7

BAĞLAYIP 20 YERİNDEN BIÇAKLADIKTAN SONRA BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Büşra Kabataş'ın annesi Aylin Çetin ile aynı iş yerinde çalışırken kovulan Taner Yaylacı'nın, eve girerek genç kızın ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra 20 yerinden bıçakladığı ve boğarak öldürdüğü daha sonra cinayetin ortaya çıkmaması için yangın çıkardığı tespit edildi.

busranin-cinayet-sanigi-internette-tecavuz-ve-insan-yakma-sonrasi-otopsiyi-arastirmis_8143_dhaphoto5

KAÇAMADI

Tokat'a kaçma hazırlığında olan Yaylacı, polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

busranin-cinayet-sanigi-internette-tecavuz-ve-insan-yakma-sonrasi-otopsiyi-arastirmis_8143_dhaphoto2

'TECAVÜZ CEZASI', 'ÖLÜMLE SONUÇLANAN IRZA GEÇME' ARAŞTIRMALARI YAPMIŞ

Cinayetle ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, Taner Yaylacı'nın cep telefonu ve bilgisayarı üzerinde inceleme yaptı.

busranin-cinayet-sanigi-internette-tecavuz-ve-insan-yakma-sonrasi-otopsiyi-arastirmis_8143_dhaphoto3

Geriye dönük araştırmalarda Yaylacı'nın; internette 'çocuğun cinsel istismarı sonrası adli tıp uygulamaları', 'boğulmayla ilgili yapılan analizlerde belirtiler nasıl anlaşılır?', 'bilişim suçlarında adli tıp tespitleri', 'bayan azdırıcı ürünler', 'boğulmayla ilgili ceset görüntüleri', 'diri diri insan yakma sonrası otopsi sonuçları', 'ölümle sonuçlanan ırza geçme', 'tecavüzün cezası', 'elektroşok tabancasıyla bir insan nasıl bayıltılır', 'otopsi raporu kaç günde çıkar', 'bayıltmadan sonra tecavüz', '2021-2022 lise okul çıkış saatleri', 'DNA ile suçlu bulunur mu', '15 yaşındaki çocuğa nasıl tecavüz edilir?' ve 'zorla tecavüzle ile ilgili pornografik görüntüler' başlıklarında aramalar yaptığı belirlendi.

busranin-cinayet-sanigi-internette-tecavuz-ve-insan-yakma-sonrasi-otopsiyi-arastirmis_8143_dhaphoto8

Yapılan tespitler sonrası Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporunda tecavüz bulgusu olup olmadığına yönelik tespitin sonucu bekleniyor.

busranin-cinayet-sanigi-internette-tecavuz-ve-insan-yakma-sonrasi-otopsiyi-arastirmis_8143_dhaphoto6

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağaçlar ve çalılar ortaya çıktı! "50 yıldan beri böylesini yaşamadık"Ağaçlar ve çalılar ortaya çıktı! "50 yıldan beri böylesini yaşamadık"
Sinan Ateş sorusuna böyle tepki verdi: İşine bak!Sinan Ateş sorusuna böyle tepki verdi: İşine bak!
Sinan Ateş'in eşinden yeni paylaşım: "İsterse kıyamet kopsun"Sinan Ateş'in eşinden yeni paylaşım: "İsterse kıyamet kopsun"
Anahtar Kelimeler:
cinayet tecavüz arama motoru katil

En Çok Okunan Haberler

İki ayın zirvesinde: Benzinden sonra motorine de zam...

İki ayın zirvesinde: Benzinden sonra motorine de zam...

Karne hediyesi et haberi gündemden düşmüyor, minik Ayaz'a o sözleri işte böyle tekrar ettirmiş

Karne hediyesi et haberi gündemden düşmüyor, minik Ayaz'a o sözleri işte böyle tekrar ettirmiş

EYT'de ilk maaş ne zaman yatar? Açıkladı

EYT'de ilk maaş ne zaman yatar? Açıkladı

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından sağanak yağış ve kar uyarısı geldi

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından sağanak yağış ve kar uyarısı geldi

Araç kiralamak istedi, dolandırıcıların tuzağına düştü! Düğün parasını kaptırdı

Araç kiralamak istedi, dolandırıcıların tuzağına düştü! Düğün parasını kaptırdı

İstanbul dahil! Net tarih verdi: "Çok güzel gelişmeler var"

İstanbul dahil! Net tarih verdi: "Çok güzel gelişmeler var"

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.