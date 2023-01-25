15 yaşındaki Büşra'yı bağlayıp 20 yerinden bıçaklamıştı! Arama motoru kan dondurdu: "Diri diri insan yakma sonrası..."

sınıf öğrencisi Büşra Kabataş'ın annesiyle aynı işyerinde çalışırken kovulan Taner Yaylacı, tüyler ürperten bir vahşete imza attı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Büşra'nın yaşadığı eve giren Yaylacı genç kızı önce bağladı, 20 yerinden bıçakladıktan sonra boğarak öldürdü, delilleri yok etmek amacıyla da yangın çıkardı. Tecavüz bulgusu olup olmadığına yönelik tespit için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporu bekleniyor. Yaylacı'nın telefonunu ve bilgisayarını inceleyen ekipler, 'bayan azdırıcı ürünler', 'zorla tecavüzle ile ilgili pornografik görüntüler', 'DNA ile suçlu bulunur mu'nun yanı sıra birçok iğrenç başlıkta arama yaptığını ortaya çıkardı.



Taner Yaylacı

YANGINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, 8 Ekim 2022'de Gebze'nin Mustafakemalpaşa Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Büşra Kabataş'ın yanmış cesedini buldu.



Büşra Kabataş

'DELİLLER YOK EDİLDİ' ŞÜPHESİ POLİSLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Genç kızın öldürülmesinin ardından cinayet delillerinin yok edilmesi amacıyla yangın çıkarıldığından şüphelenen polis, soruşturma başlattı.

BAĞLAYIP 20 YERİNDEN BIÇAKLADIKTAN SONRA BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Büşra Kabataş'ın annesi Aylin Çetin ile aynı iş yerinde çalışırken kovulan Taner Yaylacı'nın, eve girerek genç kızın ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra 20 yerinden bıçakladığı ve boğarak öldürdüğü daha sonra cinayetin ortaya çıkmaması için yangın çıkardığı tespit edildi.

KAÇAMADI

Tokat'a kaçma hazırlığında olan Yaylacı, polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

'TECAVÜZ CEZASI', 'ÖLÜMLE SONUÇLANAN IRZA GEÇME' ARAŞTIRMALARI YAPMIŞ

Cinayetle ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, Taner Yaylacı'nın cep telefonu ve bilgisayarı üzerinde inceleme yaptı.

Geriye dönük araştırmalarda Yaylacı'nın; internette 'çocuğun cinsel istismarı sonrası adli tıp uygulamaları', 'boğulmayla ilgili yapılan analizlerde belirtiler nasıl anlaşılır?', 'bilişim suçlarında adli tıp tespitleri', 'bayan azdırıcı ürünler', 'boğulmayla ilgili ceset görüntüleri', 'diri diri insan yakma sonrası otopsi sonuçları', 'ölümle sonuçlanan ırza geçme', 'tecavüzün cezası', 'elektroşok tabancasıyla bir insan nasıl bayıltılır', 'otopsi raporu kaç günde çıkar', 'bayıltmadan sonra tecavüz', '2021-2022 lise okul çıkış saatleri', 'DNA ile suçlu bulunur mu', '15 yaşındaki çocuğa nasıl tecavüz edilir?' ve 'zorla tecavüzle ile ilgili pornografik görüntüler' başlıklarında aramalar yaptığı belirlendi.

Yapılan tespitler sonrası Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporunda tecavüz bulgusu olup olmadığına yönelik tespitin sonucu bekleniyor.

(DHA)

