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  4. Cinayet zanlısı olarak 16 yıldır aranıyordu! Yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı

Cinayet zanlısı olarak 16 yıldır aranıyordu! Yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı

17.01.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te, akraba cinayeti şüphelisi olarak 16 yıldır aranan Hikmet Kümek, Ankara'nın Keçiören ilçesinde yakalandı. Jandarma ekiplerince oturduğu eve baskın düzenlenen Kümek'in, yatak odasında saklanmak için ayarladığı gizli bir bölme olduğu belirlendi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şirvan ilçesi Dişlinar köyünde 16 yıl önce pusu kurulan Nafi Kümek cinayetinin failinin yakalanması için çalışma yaptı. Olay sonrası izini kaybettiren ve firari olan Hikmet Kümek'in, Ankara'nın Keçiören ilçesinde oturduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, 3 gün araştırma ve takip yaptı.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda Kümek, evin yatak odasında saklanmak için ayarlanmış gizli bölmede yakalandı.

Hikmet Kümek, jandarmadaki işlemlerinin ardından 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Siirt
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