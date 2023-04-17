HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 18 yaşındaki Zehra'nın cesedi çalıştığı eğlence mekanının havuzunda bulunmuştu! Yardım aldıkları kişi...

18 yaşındaki Zehra'nın cesedi çalıştığı eğlence mekanının havuzunda bulunmuştu! Yardım aldıkları kişi...

17.04.2023 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Temmuz'da Muğla'da öldürülen 18 yaşındaki Zehra Bayır'ın cesedi çalıştığı eğlence mekanının havuzunda bulunmuştu. İşletmenin ortakları İlimder İlter ve Ömer İlter olay sonrasında tutuklanmıştı. Soruşturma devam ederken şüphelilerin Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli zabıt katibi Ahmet G.'den nasıl ifade vermeleri konusunda yardım aldığı öğrenildi. Tutuksuz yargılanan Ahmet G.'nin 15 yıla kadar hapsi istendi.

18 yaşındaki Zehra'nın cesedi çalıştığı eğlence mekanının havuzunda bulunmuştu! Yardım aldıkları kişi...

Muğla'nın Milas ilçesinde, çalıştığı eğlence mekanında öldürülüp, cesedi bahçedeki havuza atılan Zehra Bayır (18) cinayetiyle ilgili iddianame hazırlandı. Tutuklu İlimder İlter (24) ve ağabeyi Ömer İlter'in (45) 'kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından müebbet hapis cezası istendi, biri tutuklu 4 sanık hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar değişen oranlarda hapis talep edildi. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli zabıt katibi Ahmet G.'nin, olayın ardından şüphelilere nasıl ifade verecekleri konusunda yardımcı olduğu belirtildi.

aaaaBaşlıksız-1

Olay, geçen yıl 24 Temmuz günü akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı. İddiaya göre işletme sahipleri, Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek bu süre içinde hiç ödeme yapmadı. Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sert cisimle başına vurulan Bayır, ardından mekanın bahçesindeki havuza attı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havuzdan çıkarılan Zehra Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından işletmenin ortakları İlimder İlter ve Ömer İlter, garson Ünal Karakülah, Hatice K. (20), Taner K. (28) ve Milas Adliyesi'nde görevli katip Ahmet G. (42) gözaltına alındı. Şüphelilerden İlter kardeşler ile Karakülah tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SİMA OLARAK TANIDIKLARINI SÖYLEDİLER

Yürütülen soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Tolga Yamalı tarafından 65 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, Zehra'nın sağ kulağında darp izi, sol göz dış kısımda açılma, omuzda kesici olan yaralanma izleri, sol kol dirsek çevresinde çok sayıda darp izi, sol el orta parmakta kesi olduğu belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemede Ünal Karakülah ile İlimder İlter'in kolluk görevlileri ve cumhuriyet savcısı tarafından bilgilerine başvurulduğu, ortak beyanlarında ölen Zehra Bayır'ın bir süre önce mekana eğlenmeye geldiği için sima olarak tanıdıklarını söyledikleri ifade edildi. İlimder İlter ve Ünal Karakülah'ın Hatice K.'nin kendilerine gelerek arkadaşı Zehra'yı bulamadığını, kendilerinden aramalarını istediğini, mekanın etrafında ararken suyun içerisinde yatar vaziyette gördüklerini ve birlikte sudan çıkardıklarını anlattıklarına yer verildi.

cc

Zehra'ya ait olan cep telefonunun yapılan kontrolünde, genç kızın en son İlimder İlter, Ünal Karakülah ve Ömer İlter ile yazışmalarının bulunduğu da belirtildi. Zehra'nın İlimder İlter'e saat 03.34- 03.36’da 'Sen odana onu aldın, ben gördüm, Allah senin belanı versin' şeklinde mesajlar gönderdiği, İlter'in de 'Senin gibi kimseyi yukarı çıkarmam, Allah senin belanı versin' diye cevap verdiği iddianameye girdi.

"NASIL İFADE VERECEĞİMİZİ TEMBİHLEDİ"

Sanıklardan Hatice K.'nin savcılıkta alınan ifadesinde iddianameye girdi. Hatice K., ifadesinde Zehra Bayır'la beraber çalıştıklarını belirterek, "Olayın olduğu günün gecesi sabaha kadar iş yerinde çalışmaya devam ettik. Zehra'yı da çalışırken gördüm. Akşama doğru uyandığımda Zehra'yı gölün içerisinde ölmüş vaziyette gördüm. Durumu orada bulunan çalışanlara bildirdim. Ömer İlter bana ve oradakilere nasıl ifade vereceğimizi tembihledi. Zehra'nın odasının boşaltılarak temizlenmesi istendi, söylenenleri yaptık" dedi.

CESEDİN ÜZERİNE SERİLEN BATTANİYEDE İLİMDER İLTER'E AİT DNA ÖRNEĞİ ÇIKTI

İddianamede, Zehra'nın kaldığı odanın içerisinde çarşafsız bir yatak ile baza bulunduğu, odanın kullanılmadığı izleniminin yaratıldığı, Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı Amirliği'nin raporunda saat, perde ve çamaşırlarda Zehra'ya ait DNA profilinin elde edildiği, cesedin üstüne örtüldüğü belirtilen kırmızı battaniye üzerinde ise şüpheliler İlimder İlter'e ait DNA örneği elde edildiği kaydedildi.

İlimder İlter'in saat 03.43'te Zehra'nın odasına gittiği, burada tartışmanın devam ettiği, bu sırada mekanda bulundukları sabit olan Ömer İlter ve Ünal Karakülah'ın da olay yerine geldikleri, tartışma ve arbedeye dahil oldukları belirtildi. Ayrıca Zehra'nın 3 kişi tarafından şiddetli şekilde darbedilerek öldürüldüğü anlatıldı.

İddianameye giren Muğla Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporunda Zehra'nın ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası, sternum ve çok sayıda kot kırıklarıyla birlikte beyin, beyincik, beyin sapı ve omurilik kanaması ile beyin doku harabiyeti sonucu meydana geldiği ortaya koyuldu. Şüpheliler tarafından cesedinin bir müddet dışarıda bekletildikten sonra da göletin içine bırakıldığı anlatıldı.

Hatice K.,'nin ifadesinde Ömer İlter'in kurmuş olduğu senaryoyu ve nasıl ifade verecekleri hususunu adliyede çalıştığını bildiği tanıdığı şüpheli Ahmet G.'ye danıştığı ve 'uygun olur' şeklinde onay aldığı belirtildi. Ahmet G.'in bu eyleminin de suç delillerini gizleme veya değiştirme suçuna yardım etme suçunu oluşturduğuna yer verildi.

İddianamede, tutuklu İlimder İlter, ağabeyi Ömer İlter, 'kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından müebbet hapis cezası, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan Ünal Karakülah'a 10 yıla kadar hapis; tutuksuz sanıklar Ahmet G.'ye 15 yıla kadar hapis, Hatice K. ve Taner K.'ye ise 5 yıla kadar hapis cezaları istendi. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuklarıyla birlikte karşıya geçiyordu... Dehşet anları kameradaÇocuklarıyla birlikte karşıya geçiyordu... Dehşet anları kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na sert sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na sert sözler
Onlarla ters düşeni böyle tehdit ediyorlar!Onlarla ters düşeni böyle tehdit ediyorlar!
Anahtar Kelimeler:
cinayet zabıt katibi

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçinin çıkışı gündem oldu "Bunu ilk kez burada söylüyorum...'

Ünlü anketçinin çıkışı gündem oldu "Bunu ilk kez burada söylüyorum...'

Gündem olan iddiaya Akşener sert çıktı! "Günahtır günah”

Gündem olan iddiaya Akşener sert çıktı! "Günahtır günah”

Açıklamaları gündem olmuştu! CHP'den aday gösterilmeyen Suzan Şahin suskunluğunu bozdu

Açıklamaları gündem olmuştu! CHP'den aday gösterilmeyen Suzan Şahin suskunluğunu bozdu

AK Partili İnan, broşür dağıtırken TİP'lilerle karşılaştı...

AK Partili İnan, broşür dağıtırken TİP'lilerle karşılaştı...

Toplu iş sözleşmesinde hükümetin teklifi belli oldu

Toplu iş sözleşmesinde hükümetin teklifi belli oldu

Oğuzhan Koç şaşkın! Para konusunda...

Oğuzhan Koç şaşkın! Para konusunda...

İlginizi Çekebilir

Köpek balığının saldırısı saniye saniye kamerada! Arkasından yaklaşıp...

Köpek balığının saldırısı saniye saniye kamerada! Arkasından yaklaşıp...

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.