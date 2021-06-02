182'den aşı randevusu nasıl alınır? Biontech ya da Sinovac nasıl seçilir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 50 yaş üzeri aşılaması için 1 Haziran tarihini göstermesi ile beraber, birçok vatandaş aşı randevusunu nasıl alacağını araştırıyor. 50 yaş üzeri kişilerin aşı randevusu alabilmesi için iki yöntem bulunuyor. Birincisi MHRS sistemi üzerinden online olarak, diğeri ise ALO 182 hattını arayarak almak.
Aşı randevusu olmak için MHRS ve e-Nabız aracılığıyla aşı randevusu ekranına giriş yapmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sistem giriş yaptıktan sonra 'aşı randevusu' ekranı karşınıza çıkıyor. Aşı randevusu ekranından istediğini aşı tercihini, hastane ve saat tercihinizi yapabilirsiniz.
Ayrıca MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.
Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.
Biontech aşısında ilk dozda yan etki görülmezken ikinci dozda kısa süreli yan etkiler ortaya çıkabiliyor. İkinci dozdan sonra vücudun savunma mekanizmasının tepkileriyle bağlantılı olarak ortaya çıkıyor.
Buna göre inaktif virüs aşılarına göre Mrna aşılarında vücudun antikor seviyesi daha fazla. Biontech etkinlik ve koruyuculuk anlamında Sinovac aşısına göre daha etkili denilebilir. Uzmanlara göre, virüsle enfekte olan kişilerin zaten belli bir süre aşı yaptırmalarına gerek yok. En az 6 ay antikor seviyesi yüksek bir şekilde koruyuculukları devam ediyor.
BioNTech aşısı ilk olarak Almanya'da iki Türk bilim insanı tarafından bulundu. Biontech ve ABD merkezli Pfizer'in birlikte geliştirdiği aşı, yüzde 95 başarı oranına sahip. Biontech Almanya merkezli bir aşı.
ABD, İngiltere, İsrail, Almanya, İtalya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Şili, Polonya, Kanada, Romanya, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Türkiye Biontech aşısını kullanan ülkeler arasında.
Sinovac Çin aşısıdır. Türkiye, Endonezya, Brezilya, Malezya, Tayland, Şili, Kolombiya, Laos ve Uruguay Sinovac aşısını kullanmaktadır.