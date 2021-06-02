182'den aşı randevusu nasıl alınır? Biontech ya da Sinovac nasıl seçilir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 50 yaş üzeri aşılaması için 1 Haziran tarihini göstermesi ile beraber, birçok vatandaş aşı randevusunu nasıl alacağını araştırıyor. 50 yaş üzeri kişilerin aşı randevusu alabilmesi için iki yöntem bulunuyor. Birincisi MHRS sistemi üzerinden online olarak, diğeri ise ALO 182 hattını arayarak almak.

ALO 182 AŞI RANDEVUSU NASILALINIR?

Aşı randevusu olmak için MHRS ve e-Nabız aracılığıyla aşı randevusu ekranına giriş yapmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sistem giriş yaptıktan sonra 'aşı randevusu' ekranı karşınıza çıkıyor. Aşı randevusu ekranından istediğini aşı tercihini, hastane ve saat tercihinizi yapabilirsiniz.

Ayrıca MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.

BİONTECH VE SİNOVAC AŞI FARKLARI NELER?

Biontech aşısında ilk dozda yan etki görülmezken ikinci dozda kısa süreli yan etkiler ortaya çıkabiliyor. İkinci dozdan sonra vücudun savunma mekanizmasının tepkileriyle bağlantılı olarak ortaya çıkıyor.