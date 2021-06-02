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182'den aşı randevusu nasıl alınır? Biontech ya da Sinovac nasıl seçilir?

02.06.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada 1 Haziran’dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı çalışmaları ile ilgili olarak hızlı bir şekilde başlanacağını duyurmuştu. 1 Haziran tarihinin gelmesi ile beraber, birçok vatandaş için aşı süreci de başlamış oldu. Aşı olmak isteyen vatandaşlar, ALO 182’den nasıl randevu alacağını araştırıyor. Peki, BionTech mi yoksa Sinovac mı?

182'den aşı randevusu nasıl alınır? Biontech ya da Sinovac nasıl seçilir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 50 yaş üzeri aşılaması için 1 Haziran tarihini göstermesi ile beraber, birçok vatandaş aşı randevusunu nasıl alacağını araştırıyor. 50 yaş üzeri kişilerin aşı randevusu alabilmesi için iki yöntem bulunuyor. Birincisi MHRS sistemi üzerinden online olarak, diğeri ise ALO 182 hattını arayarak almak.

ALO 182 AŞI RANDEVUSU NASILALINIR?

Aşı randevusu olmak için MHRS ve e-Nabız aracılığıyla aşı randevusu ekranına giriş yapmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sistem giriş yaptıktan sonra 'aşı randevusu' ekranı karşınıza çıkıyor. Aşı randevusu ekranından istediğini aşı tercihini, hastane ve saat tercihinizi yapabilirsiniz.
Ayrıca MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

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AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.

BİONTECH VE SİNOVAC AŞI FARKLARI NELER?

Biontech aşısında ilk dozda yan etki görülmezken ikinci dozda kısa süreli yan etkiler ortaya çıkabiliyor. İkinci dozdan sonra vücudun savunma mekanizmasının tepkileriyle bağlantılı olarak ortaya çıkıyor.

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Buna göre inaktif virüs aşılarına göre Mrna aşılarında vücudun antikor seviyesi daha fazla. Biontech etkinlik ve koruyuculuk anlamında Sinovac aşısına göre daha etkili denilebilir. Uzmanlara göre, virüsle enfekte olan kişilerin zaten belli bir süre aşı yaptırmalarına gerek yok. En az 6 ay antikor seviyesi yüksek bir şekilde koruyuculukları devam ediyor.

BİONTECH AŞI KİMİN, KULLANAN ÜLKELER?

BioNTech aşısı ilk olarak Almanya'da iki Türk bilim insanı tarafından bulundu. Biontech ve ABD merkezli Pfizer'in birlikte geliştirdiği aşı, yüzde 95 başarı oranına sahip. Biontech Almanya merkezli bir aşı.

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ABD, İngiltere, İsrail, Almanya, İtalya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Şili, Polonya, Kanada, Romanya, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Türkiye Biontech aşısını kullanan ülkeler arasında.

SİNOVAC AŞISI KİMİN? KULLANAN ÜLKELER?

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Sinovac Çin aşısıdır. Türkiye, Endonezya, Brezilya, Malezya, Tayland, Şili, Kolombiya, Laos ve Uruguay Sinovac aşısını kullanmaktadır.

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