19 – 25 Temmuz haftalık burç yorumları: Zihniniz bu hafta hem çok açık hem çok güçlü!

19 – 25 Temmuz haftalık burç yorumları, bu haftanın yoğun enerjilere sahip olduğunu söylüyor. Özellikle Salı günü meydana gelecek olan Merkür – Uranüs uyumlu açısının ortaya çıkaracağı yaratıcı enerjiler, bize iyi gelecek. Haftalık burç yorumları, Venüs’ün, Başak burcuna geçiş yapacağı Perşembe gününe dikkat çekiyor. Perşembe günü aynı zamanda Güneş, Aslan burcuna geçiş yapacak. Cumartesi ise Kova burcunda bir Dolunay meydana gelecek. İşte haftalık burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bu hafta Merkür Yengeç Burcunda ilerlemeye başlıyor. Zihniniz ve odağınız bu tarihten itibaren aileniz, yuvanız ve mevcut düzeniniz üzerine olacak. İş hayatınızda daha fazla tutunmacı, korumacı olabilirsiniz. Mevcut iş düzeninizde hızlı bir değişiklik ortaya çıkabilir. Özellikle iş ilişkileri bu dönemde daha önemli ve ön planda olacak. İş arkadaşlarınızla sağlıklı mesafeler içinde olmalı ve her şeyinizi açık etmemelisiniz. Haftanın ilk yarısında ilahi adaletin çalıştığı, hiç beklemediğiniz durumlarla, şans ve korunmalarla karşılaşabilirsiniz. Şefkat ve merhametin, yardımseverliğin sizi ileriye taşıyacağı durumlar olacaktır. Uzak akrabalardan haberler gelebilir. Yurtdışına taşınma, yurtdışı bağlantılı işler de bugünlerde netleşebilir. Çocuk sahibi olma, gebelik konularıyla ilgili bir süredir ilgileniyorsanız bu hafta şartlar iyileşebilir, gebelikler ortaya çıkabilir. Aşk ilişkilerinde ise yakıcı tutkulara dikkat. Arzular ve tutkular öne çıkıyor. Kıskançlıklar da aynı zaman diliminde çalışabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bu hafta Merkür Yengeç Burcunda ilerlemeye başlıyor. Zihniniz ve odağınız bu tarihten itibaren yakın çevreniz üzerinde olabilir. Her zamankinden daha fazla düşünme, sorgulama halinde olabilirsiniz. Araçlarla ilgili harcamalar, seyahatler ve yolculuklar bu haftadan itibaren ortaya çıkacaktır. Aşk ilişkilerinizde ise kıskançlık, sahiplenme arzusu, geleceğe dair konuşmalar ön planda olabilir. Yakın çevrenizde iletişim daha hassas olacaktır. Ufak bir söz, şefkat dolu bir tavır sizi karşınızdaki insana daha hızlı yaklaştırırken duyarsız bir tavır ve yüzeysel cümleler de sizi karşınızdaki kişilerden uzaklaştırabilir. Bugünlerde daha hassas ve alıngan olabileceğinizi gözden kaçırmayın. Bir süredir taşınma, miras, nafaka gibi gündemleriniz varsa bu haftanın son günlerine doğru bunlar netleşecektir. Aile ilişkilerinde ise içinizde tuttuklarınızı dile getirebilirsiniz. Hafta sonunda iş hayatınızın için önemli olabilecek, riskli bir karar alabilirsiniz. Nazar ve negatif enerji durumlarına karşı enerji alanınızı koruyun.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bu hafta Merkür Yengeç Burcunda ilerlemeye başlıyor. Zihniniz ve odağınız bu haftadan itibaren daha çok alma-verme dengesi üzerinde olabilir. Para trafiğiniz artık hızlanmaya başlayacak. Borç alma-verme gündemleri bu dönemde sıkıntılar doğurabilir. Mümkün olduğunca paranızı iyi yönetmeye çalışın. Kendiniz ve sağlığınız, görüntünüz için harcamalar yapabilirsiniz. Hafta başında kariyeriniz veya hayatınıza dair bir isteğinize ilahi bir elin ve şansın etkileriyle kavuşabilirsiniz. Rahatlama ve huzur bu sayede ortaya çıkabilir. Hafta ortasında Venüs ve Mars kavuşacağı için duygusal konularla ilgili önemli bir netleşme yaşayacaksınız. Bugünlerde yeni başlayan veya başlayamamış ilişkilerinizde ilgili kalbinizin sesini dinleyecek ve kendinize bir yol çizecek, düşüncenizi dile getireceksiniz. Bazı Boğalar duygularının peşinden giderek bir teklif de götürebilir. Yolculuk ve seyahatler, tatiller ise daha keyifli geçecektir. Haftanın ikinci yarısında aile ilişkilerinizde alınganlık ve dargınlıklara açık enerjiler çalışabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bu hafta Merkür Yengeç Burcunda ilerlemeye başlıyor. Zihniniz ve odağınız bu haftadan itibaren kendi hedefleriniz, kendi planlarınızda olacak. Olayları daha çok kendi açınızdan ele alabilir, etrafınızdaki insanlara duygu ve düşüncelerinizi her zaman açıkça yansıtmayabilirsiniz. Daha manipülatif davranabileceğiniz durumlar olabilir. Hafta başında Merkür ve Jüpiter arasındaki uyumlu açı hayata daha pozitif bakmanızı sağlayacak, geleceğe dair hayallerinizi ve umutlarınızı canlandıracak durumlarla karşılaşmanızdan bahsedecek. Haftanın ilk üç günü boyunca dua ve dilekleri arttırmalı, olumlama ve meditasyon, ibadet gibi spiritüel çalışmaları daha fazla yapmalısınız. İlahi el sizden yanayken bu fırsatı kaçırmayın. Hafta ortasında Venüs-Mars bağlantısı ise kazançlar ve maddi başarılar noktasına size destek sunacak. İlişkilerinizde daha hırslı, tutkulu olabilirsiniz. Öz sevgi, özgüven ise auranızı güçlendirirken aşk hayatında fırsatlarınızı arttıracak. Haftanın ikinci yarısında ilişkilerin geleceğine, evliliğe veya tatil planlarına dair konuşmalar yapabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bu hafta Merkür Yengeç Burcunda ilerliyor. Zihniniz ve odağınız bu haftadan itibaren geleceğe dair konularda olacak. Kısa veya uzun vadeli planlarınız üzerine kafa yoracak, merak halinde olacak ve zaman zaman zihninizde senaryolar üretecek ve varsayımlar yapacaksınız. Rüyalarınızın hareketleneceği ve uyku düzeninin değişeceği bir dönem başlıyor. Haftanın ilk yarısında duygu dünyanız ve yaşamınıza dair isteklerinizle ilgili hızlı değişimler veya dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Yönetebileceğiniz koşullarda olmamak sizi huzurlaştırabilir. Fakat bugünlerde önünüze gelen durumlara göre hareket etmeli ve akışta kalmalısınız. Hafta ortasında sizin burcunuzda gerçekleşecek olan Venüs-Mars kavuşumu hayatınızla ilgili bir bitiş veya başlangıç kararı alabilirsiniz. Bazı Aslanlar iş değişikliği, istifa gibi kararlar almak isteyebilir. Yeni bir iş arayanlar için bu hafta daha destekleyici çalışıyor. Haftanın ikinci yarısında ise yatırım ve birikim planları gündemde olacak. Uzun vadeli bir harcama planına girebilir veya uzun vadede değerlenecek yatırımlara girebilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bu hafta Merkür Yengeç Burcunda ilerlemeye başlıyor. Zihniniz ve odağınız hafta başından itibaren geleceğe dair konular üzerine olacak. Arkadaşlıklarınızda kısa süreli alınganlık veya küslük durumları olabilir. Daha önce küslük yaşadığınız insanlarla ise karşılaşabilir ve dargınlığı giderebilirsiniz. Hafta başında Merkür-Jüpiter arasındaki uyumlu açı ilişkilerden yana size şans ve fırsat getirecektir. Bir süredir uzak kaldığınız eski bir dost veya eski bir sevgiliden haber veya teklif alabilirsiniz. Süregelen ilişkinizde daha uyumlu enerjiler içine girecek ve benzer duygularda, benzer tavırlarda olacaksınız. Hafta ortasında ise Venüs-Mars kavuşumunun etkileriyle bir seyahat veya yolculuk için harcama yapabilir, tatile çıkabilirsiniz. Görünmez kazalara karşı bu hafta daha dikkatli olun. Hafta sonu aşk ilişkilerinizde önemli bir kırılma yaşanabilir. İlişkinizde güçlenme ve ilerleme sağlayacak, buna el vermeyen ilişkide ise netleşecek ve geri çekileceksiniz. Çevrenizdeki bazı insanların sırları, gizledikleri bu hafta ortaya çıkabilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bu hafta Merkür Yengeç Burcunda ilerlemeye başlıyor. Zihniniz ve odağınız bu haftadan itibaren geleceğiniz ve gelecek planlarınız üzerine olacak. Hem iş hem özel hayatınızda beklentilerinizi bulmaya daha fazla önem vereceksiniz. Zaman zaman geçmişi anabilir, geçmiş deneyimlerinizle bugününüzü değerlendirme eğiliminde olabilirsiniz. Kendinizi negatif alanda, negatif anılarda tutmamaya özen gösterin. Zira hafta başındaki Jüpiter desteği size bir isteğinizle ilgili destek ve şans getirecek. İş hayatında kendiliğinden ilerleyen ve gelişen bir durum olabilir. Daha hızlı ilerleyebildiğiniz, koşulların daha hızlı geliştiği bir hafta olacak. Hafta ortasındaki Venüs-Mars kavuşumu da yalnızlar için güçlü potansiyellerle gelecek. Bugünlerde bir ilişkiye adım atabilir, bir flörte başlayabilirsiniz. Alacağınız teklifleri düşünmeden reddetmek yerine karşınızdaki kişilere şans verin. Hafta sonuna doğru aile içi sağlık konuları, taşınmaz mal alım-satım durumları gündeme gelebilir. Yöneticileriniz, üstleriniz, aile büyükleriniz ile anlık gerilimler yaşayabilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Bu hafta Merkür Yengeç Burcunda ilerlemeye başlıyor. Zihniniz ve odağınız bu haftadan itibaren geleceğe dair konular ve geçmiş anılar, geçmiş deneyimler üzerinde olacak. Dışarıya, topluma ve çevreye karşı duruşunuzu daha fazla önemseyebilir ve kendinizi daha çok olmak istediğiniz gibi gösterebilir veya daha gizemli olabilirsiniz. Etki almaya açık olduğunuz bugünlerde kiminle neyi paylaştığınıza, kimden fikir aldığınıza dikkat edin. Sözleriniz, düşünceleriniz ve inanç kalıplarınız da karşınıza gelen deneyimlere etki ediyor olacak. Hafta başında aşk hayatınızı hareketlendirecek bir durum ortaya çıkabilir. Yalnızlar bir tanışma yaşayabilir. Hafta ortasında Venüs-Mars kavuşumu yaşam yolunuzdaki belirsizlikleri sonlandıracak. Üstlerinizle ilişkileriniz daha kritik ve belirleyici olacak. Hafta sonu el, ayak yaralanmalarına karşı dikkat edin. Ruhen hissettiğiniz sağlık bir durum veya hayatınızda mevcut olan sağlıksız bir form bu hafta iyileşecek ya da kesilip atılacaktır.

YAY BURCU YORUMU

Bu hafta Merkür Yengeç Burcunda ilerliyor. Zihniniz ve odağınız bu haftadan itibaren her konuda derin düşünme ve sorgulama üzerine olacaktır. Olaylar üzerine fazlaca derin düşünmek kaygı ve endişe halini arttırabilir. Bu yüzden zihin kontrolü her zamankinden önemli olacak. Bu dönem boyunca ısrar, inatçılık, fanatiklik ve ön yargı size kayıp ve hata getirebilir. Bakış açınızı değiştirmeye ve perspektifinizi genişletmeye çalışın. Hafta başında Jüpiterin uyumlu açısı haftaya hızlı ve güzel bir başlangıç yapacağınıza işaret. Ailenizin maddi-manevi desteği sayesinde bir isteğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hafta ortasında aşk ve arkadaşlıkların bir arada olabildiği ilişkilerde her durum güçlenip sağlamlaşabilir. Yeteneklerinizi sergileme ile ilgili bir çalışmanız & işiniz varsa bu hafta büyük bir fırsat yakalayabilir veya sosyal medyada daha fazla konuşulabilirsiniz. Dış görüntünüzle ilgilenirken estetik küçük müdahaleler için aktif bir hafta olabilir. Kredili bir satın alım gündeminiz bugünlerde var ise haftayaki süreçte bu tamamlanmış olacaktır.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bu hafta Merkür Yengeç Burcunda ilerliyor olacak. Zihniniz ve odağınız bu haftadan itibaren ilişkiler ve insanlar üzerine olacaktır. Karşınızdaki kişileri daha fazla anlamaya çalışabilir, insanların düşüncelerini daha çok merak edebilirsiniz. Bazı iletişim yollarında ise manipülatif tavırlara karşı dikkat edin. Her türlü ilişkide daha hızlı değişimler yaşanacaktır. Karşınızdaki insanların duygularında, sözlerinde ve tavırlarında ani bir değişim görebilirsiniz. Aileniz gibi gördüğünüz ilişkiler, sevdiklerinizle aile olup iç içe geçmek bu hafta ön planda olacaktır. Hafta başında Jüpiter’in destekleyici açısı ile ilişkilerde iletişim daha kolay olabilir. Her türlü görüşme, konuşma, toplantı için desteklendiğiniz bir ilk üç gün olacak. Taşınma konusunda hızlı gelişmeler olur. Hafta ortasında duygularınızı daha güçlü veya uç noktalarda yaşayabilirsiniz. Bu da sizi bazı kişilere karşı aşk/nefret durumuna çekebilir. Hafta sonu ile ilişkilerinizde gerçekleşecek deneyimlerin eski düzeni yıkıp atacağını bilmelisiniz. Eski ilişki deneyimlerine, eski alışkanlıklara veda zamanı olacak.

KOVA BURCU YORUMU

Bu hafta Merkür Yengeç Burcunda ilerliyor. Zihniniz ve odağınız bu haftadan itibaren iş ve çalışma hayatı, yaşam düzeni ve rutini, alışkanlıklar ve deneyimler üzerine olacaktır. Günlük rutininizin dışına çıkacağınız aktiviteler ve organizasyonlar gündeme gelebilir. Bazı iş arkadaşlarınız bu dönemde problematik davranabilir, daha mesafeli davranmanız ve kendinizi tam olarak açık etmemeniz gerekebilir. Yeni başlayan flörtler için ise bu dönem hayatı daha fazla paylaşma ve ilişki sorumlulukları konularını ortaya çıkaracaktır. Sizler için haftanın ana başlığı sağlıksız olandan kurtulma, iyileşme ve sağlıklı olana gitmek olduğu için hayatınızdaki sağlıksız şeyleri yeniden düzenleyebileceğiniz gibi esasen kendinizde var olan sağlıksız tavırları ve alışkanlıkları da değiştirme ihtiyacı duyabilirsiniz. Hafta ortasında ilişkilerde son zamanların en heyecanlı, romantik günleri geçirilebilir. Hafta sonuna doğru kazalara ve el, ayak yaralanmalarına, kemiklerle ilgili hassasiyetlere karşı dikkatli olmalısınız.

BALIK BURCU YORUMU

Bu hafta Merkür Yengeç Burcunda ilerliyor. Zihniniz ve odağınız bu haftadan itibaren ilişkileriniz ve çocuklarınız üzerinde olacak. Hobilerinizle ilgilenmek bu alanda sizi geliştirebilir. Bazı Balıklar gebelik haberleri alabilir. Gebe kalma olasılığı artabilir. Hafta başında Jüpiterin uyumlu açısı size haftanın ilk gününden itibaren farklı ve birden fazla alanda şans ve destek sunacak. Hayatla barışacağınız, koşullardan memnuniyet duyacağınız durumlar içinde olacaksınız. Bu görünüm yalnızca hayatla değil ilişkilerde de barışma enerjilerini çalıştırabilir. Sevdiğiniz ve darıldığınız için üzüldüğünüz insanlarla tekrar bir araya gelebilirsiniz. Çocuklarınızla ise daha uyumlu ilişkiler kurabilirsiniz. Hafta ortasında iş görüşmeleri, iş başlangıçları için çok destekleyici enerjiler olacak. Hafta sonuna doğru ise aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde ani gerilimlere dikkat etmeli ve abartılı her durumdan kaçınmalısınız. Faydasız olanda ısrarcı olmak, takıntı ve bağımlılık şartları zorlayabilir.