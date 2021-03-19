19 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük korona tablosu!

Sağlık Bakanlığı her akşam Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaşıyor. Bakan Fahrettin Koca her paylaşımında tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğinin altını çizerken, günlük koronavirüs tablolarını sosyal medya hesaplarından vatandaşlar ile paylaşıyor. Peki, 19 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün kaç kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti? İşte, 19 Mart koronavirüs tablosu!

19 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük test sayısı, hasta sayısı, vaka sayısı ve koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden hasta sayısı bilgilerinin yer aldığı 19 Mart Koronavirüs tablosu akşam saatlerinde paylaşılacak.

18 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte görülen Kovid-19 pozitif vaka sayıları, virüs nedeni ile hayatını kaybeden hasta sayıları resmi olarak şöyle:

17 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

17 Mart tarihli pozitif vaka sayıları, virüs nedeni ile hayatını kaybeden hasta sayıları şöyle:

PAZAR GÜNÜ HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Bu akşam 21.00 itibari ile başlayacak olan sokağa çıkma yasağı yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazartesi 05.00'a kadar devam edecek.