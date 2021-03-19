HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 19 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük korona tablosu!

19 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük korona tablosu!

19.03.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs günlük vaka sayısı ve vefat eden hasta sayısı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam açıklanıyor. 19 Mart tarihli güncel Koronavirüs vaka ve hayatını kaybeden hasta sayısı detaylı olarak inceleniyor. Peki, 19 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, günlük koronavirüs tablosu!

19 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük korona tablosu!

Sağlık Bakanlığı her akşam Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaşıyor. Bakan Fahrettin Koca her paylaşımında tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğinin altını çizerken, günlük koronavirüs tablolarını sosyal medya hesaplarından vatandaşlar ile paylaşıyor. Peki, 19 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün kaç kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti? İşte, 19 Mart koronavirüs tablosu!

19 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük test sayısı, hasta sayısı, vaka sayısı ve koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden hasta sayısı bilgilerinin yer aldığı 19 Mart Koronavirüs tablosu akşam saatlerinde paylaşılacak.

18 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte görülen Kovid-19 pozitif vaka sayıları, virüs nedeni ile hayatını kaybeden hasta sayıları resmi olarak şöyle:

Ekran Resmi 2021-03-19 17.50.29

17 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

17 Mart tarihli pozitif vaka sayıları, virüs nedeni ile hayatını kaybeden hasta sayıları şöyle:

Ekran Resmi 2021-03-19 18.39.38

PAZAR GÜNÜ HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Bu akşam 21.00 itibari ile başlayacak olan sokağa çıkma yasağı yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazartesi 05.00'a kadar devam edecek.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Korona virüs risk haritasında turuncu renkle gösterilen yüksek riskli illerin listesi şöyle:

İstanbul,
Kırklareli,
Tekirdağ,
Çanakkale,
İzmir,
Muğla,
Antalya,
Bilecik,
Kütahya,
Düzce,
Bolu,
Zonguldak,
Kırıkkale,
Karaman,
Mersin,
Niğde,
Kayseri,
Kilis,
Artvin,
Ardahan

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Vaka sayılarına göre belirlenen korona virüs risk haritasında çok yüksek riskli olan iller şöyle:

Edirne,
Balıkesir,
Sakarya,
Burdur,
Konya,
Aksaray,
Sinop,
Samsun,
Amasya,
Tokat,
Ordu,
Giresun,
Gümüşhane,
Trabzon,
Rize,
Osmaniye
Adıyaman


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfettiDünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfetti
Son Dakika: ABD Büyükelçisi'nden çarpıcı Türkiye mesajlarıSon Dakika: ABD Büyükelçisi'nden çarpıcı Türkiye mesajları
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

ABD savaş gemisi 'USS Monterey' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Boğazda savaş gemisi! 17.00 sularında...

Kayseri saldırısının faili deli rolü yaptı: Ben cin görüyorum

Kayseri saldırısının faili deli rolü yaptı: Ben cin görüyorum

Son Dakika: ABD Büyükelçisi'nden çarpıcı Türkiye mesajları

Son Dakika: ABD Büyükelçisi'nden çarpıcı Türkiye mesajları

Ekrem İmamoğlu’nun 'Seni bulurum' dediği Yılmaz konuştu

İmamoğlu’nun 'Seni bulurum' dediği Yılmaz konuştu

‘Susurluk kazası’ davası avukatının cenazesi defnedildi! 'Bizim için büyük bir şok oldu'

‘Susurluk kazası’ davası avukatının cenazesi defnedildi!

AK Partili Aydemir'den CHP'ye 'diktatörlük' eleştirisi

AK Partili Aydemir'den CHP'ye 'diktatörlük' eleştirisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.