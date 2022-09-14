2 kez ertelenip "nazar değdi" yorumlarına yol açmıştı! Artemis 1 için yeni tarih belli oldu

Yeni Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketini fırlatıp yeniden Ay'a basmak için tarihi bir göreve başlamaya hazırlanan NASA, yaptığı iki fırlatma denemesinde de roketi uzaya gönderemedi. Çünkü yaşanan hidrojen sızıntısı kaynaklı teknik sorunlar uzay ajansının peşini bir türlü bırakmadı. Bir an önce görevin başlamasını isteyen NASA mühendisleri, geçtiğimiz günlerde Artemis 1 görevini hızlıca başlatmak için yakıt sızdıran contaları değiştirdi. Bu gelişmenin ardından ise NASA'nın tekrar fırlatma denemesi yapacağına dair resmi duyurusu beklenmeye başladı.

İŞTE ARTEMIS 1'DE ÜÇÜNCÜ DENEMENİN TARİHİ

Nitekim NASA, merakla beklenen Artemis 1 görevini başlatmak için üçüncü bir deneme yapmak üzere yeni bir programı onayladı. Uzay ajansı, bir sonraki fırlatma girişimi için 27 Eylül Salı gününü hedeflediğini söyledi. Bu girişim de başarısız olursa, 2 Ekim Pazar günü roket gökyüzüne gönderilmeye çalışılacak.

NASA, geçtiğimiz hafta bir fırlatma girişimi için 23 Eylül Cuma gününü hedeflediğini söylemişti. Ancak bu tarih artık rafa kaldırılmış durumda.

Eğer 27 Eylül'de başarılı bir fırlatma gerçekleştirilirse Orion aracı Ay'ın etrafında 6 haftalık Artemis 1 test uçuşundan sonra 5 Kasım'da Dünya'ya dönecek. Fakat fırlatma 2 Ekim'e kalırsa kapsülün Dünya'ya iniş tarihi 11 Kasım olacak.

YILLAR SONRA TEKRAR AY'A YOLCULUK

NASA, Artemis programıyla, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi amaçlıyor.

SLS-Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.

Yunan mitolojisinde Apollo'nun ikiz kız kardeşi Artemis'den ismini alan programla NASA, en erken 2025 yılında astronotların yeniden Ay'a gönderilmesini, Mars'a insan göndermeyi amaçlayan daha iddialı uzay yolculuklarına giden yolda bir sıçrama tahtası görevi görerek uzun vadeli bir Ay kolonisi kurulmasını hedefliyor.

