Artemis 1'de sona doğru: NASA, yakıt sızdıran contaları değiştirdi

29 Ağustos'ta denediler olmadı... 3 Eylül'de bir kez daha denediler, yine olmadı... NASA'nın Uzay Fırlatma Sistemini (SLS) uzaya taşıyacak Artemis 1 programına adeta nazar değdi. Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) iki denemede de hidrojen sızıntısı nedeniyle bir türlü uzaya çıkamamıştı. Uluslararası basında NASA'nın önümüzdeki günlerde yeni bir deneme yapmayı düşünmediği haberleri yer almıştı. Bu da tarihi Artemis 1 görevi için heyecan duyan uzay meraklılarının üzülmesine neden olmuştu. Fakat bugün yeni bir haber geldi.

ARTEMIS 1'DE ONARIM TAMAM!

NASA, yeni nesil Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin kritik onarımını tamamladığını açıkladı. Buna göre NASA mühendisleri, geçtiğimiz günlerde Artemis 1 görevini hızlıca başlatmak için yakıt sızdıran contaları değiştirdi.

NASA, yeni contaların gerektiği gibi işlev gördüklerini doğrulamak için bir yakıt doldurma testi yapmayı planlıyor. Testte rokete 2.786 milyon litrelik yakıt yüklenecek. Ajans bu testi 17 Eylül gibi erken bir tarihte başarıyla tamamlamayı umuyor.

Eğer her şey planlandığı gibi giderse NASA, 23 Eylül’de SLS roketini yeniden fırlatmayı deneyebilir ve tarihi fırlatmanın gerçekleştiğini görebiliriz.

ARTEMİS 1 PROGRAMIYLA AY'A YOLCULUK

Ay'ın etrafında 6 haftalık Artemis 1 test uçuşundan sonra Dünya'ya dönmesi planlanıyor. NASA, Artemis programıyla, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi amaçlıyor.

SLS-Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.

Yunan mitolojisinde Apollo'nun ikiz kız kardeşi Artemis'den ismini alan programla NASA, en erken 2025 yılında astronotların yeniden Ay'a gönderilmesini, Mars'a insan göndermeyi amaçlayan daha iddialı uzay yolculuklarına giden yolda bir sıçrama tahtası görevi görerek uzun vadeli bir Ay kolonisi kurulmasını hedefliyor.



