2 Mayıs vaka sayısı belli oldu! | 2 Mayıs günlük koronavirüs tablosunda vaka sayısı kaç? İşte bugünkü korona tablosu...

Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden günlük vaka sayıları, test sayıları ve vefat sayıları gibi pek çok bilginin yer aldığı korona tablosu, düzenli olarak her gün vatandaşlar ile paylaşılıyor. 2 Mayıs tarihinde açıklanan tabloda, 240 bin 145 kişiye test yapıldı ve bu test yapılan kişilerden 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı. Geçtiğimiz günlerin koronavirüs tablolarına baktığımızda, yapılan test sayılarında bir düşüş gözlemlenirken, uzmanlar test sayılarının düşük olması sebebi ile vaka sayılarının da düşük gözüktüğünü savunuyor.

2 MAYIS KORONA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Günlük vaka sayılarının, test sayılarının ve ağır hasta sayıları gibi pek çok bilginin yer aldığı günlük korona vaka tablosu, her gün Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor.

2 Mayıs günlük vaka tablosunda bugün itibariyle neredeyse her maddede bir düşüş var. Bugün 240 bin 145 test yapıırken, bu testlerden 25 bin 980 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüs kaynaklı ölümler ise 340 olarak açıklandı.