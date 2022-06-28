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20 bin öğretmen için beklenen atama müjdesi geldi! İşte detaylar…

28.06.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından öğretmen atamaları ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında "Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacak" diye konuştu. Peki öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte olacak? İşte öğretmen atamaları ile ilgili son dakika haberinin detayları…

20 bin öğretmen için beklenen atama müjdesi geldi! İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, 20 bin öğretmen ataması için takvimin önümüzdeki günlerde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var: Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili süreç, önümüzdeki günlerde Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır.

Böylece, hükûmetlerimiz tarafından atanan öğretmen sayısı, 730 binden 750 bine çıkacaktır.

Bir başka ifadeyle, ülkemizdeki mevcut 1,2 milyon öğretmenin üçte ikisi bizim dönemlerimizde atanmış oluyor. Yeni atama sürecinin öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

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BAKAN ÖZER: EN KISA SÜREDE AÇIKLAYACAĞIZ

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından "20 bin yeni öğretmen atanacağı" yönündeki açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Her zaman öğretmenlerimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği atama müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz. Atama takvimini en kısa sürede açıklayacağız. Öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olsun."

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER’DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde öğretmen atamaları ile ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özerde şu ifadeleri kullanmıştı:

“Her yıl atama yapıldı. Hükümetimizin öğretmen atamama diye bir şeyi yok. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'da yapacağız. Atayacağımız öğretmenler de branş olarak okul öncesi öğretmenlik alanına vereceğiz. Okul öncesi eğitim ciddi bir sıkıntısı vardı. Son 6 ay içerisinde 400 bin çocuğumuzu anasınıfıyla buluşturduk. İstanbul'a 1000 yeni anaokulu yapacağız, 2022 sonuna kadar bitireceğiz.” dedi.

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ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında öğretmenlere atama müjdesi verdi. Bakan Özer, "Öğretmen ataması 2022 yılında olacak. Çalışmalarımız nihayetlendi. Maliye Bakanımızla da görüşmelerimiz bitti. İnşallah 2022-2023 öğretim yılında yani eylülün ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

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