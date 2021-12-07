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  4. 2003'te yaşandı! Dosya yeniden açılınca korkunç gerçek ortaya çıktı

2003'te yaşandı! Dosya yeniden açılınca korkunç gerçek ortaya çıktı

07.12.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da polis ekipleri, 2003’te kayıp başvurusu bulunan şahsın öldürülmüş olabileceği düşüncesiyle dosyayı yeniden açmış ve yapılan titiz çalışmalar sonucu yakalanan 2’si kadın 9 şüpheli, adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme karşısına çıkan 9 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2003'te yaşandı! Dosya yeniden açılınca korkunç gerçek ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre, 21 Mayıs 2003’te merkez Rızaiye Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk babası Ruhi Canpolat (38) hakkında kayıp başvurusunda bulunuldu.

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CİNAYET ŞÜPHESİYLE DOSYA YENİDEN AÇILDI

Şahsın uzun süre bulunamamasının üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetten şüphelenerek dosyayı 2 Şubat 2021’de yeniden açtı.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan ve 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda A.Ş., T.Ş., C.Ş., A.S., M.Ş., S.K., H.H.S., C.S., E.B. olmak üzere 2’si kadın 9 şüpheli tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Kasım 2021’de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek zanlıları yakalayıp gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadeler sırasında kayıp şahıs Ruhi Canpolat’ı öldürdüklerini itiraf eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan 9 şüpheliden C.Ş., A.Ş. ve T.Ş. tutuklanırken, 6’sı ise serbest bırakıldı.

CESEDİN BULUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan, bıçaklanarak öldürülen ve ardından gömülen Canpolat’ın cesedinin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Elazığ
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