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  4. 2021 Kurban keserken okunacak dualar: Diyanet kurban kesilirken hangi duaların okunmasını tavsiye ediyor?

2021 Kurban keserken okunacak dualar: Diyanet kurban kesilirken hangi duaların okunmasını tavsiye ediyor?

09.07.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte kurban ibadetini yerine getirmek isteyenlerin merak ettiği bazı hususlar oluyor. Bunlardan biri de kurban keserken hangi dualar okunmalı? Bununla birlikte "kurban kesimi sırasında nelere dikkat etmek gerekir ve kurban kesiminden sonra namaz kılınır mı?" gibi sorular araştırılıyor. İşte 2021 kurban duası ve kurban namazı hakkında diyanetin verdiği cevaplar...

2021 Kurban keserken okunacak dualar: Diyanet kurban kesilirken hangi duaların okunmasını tavsiye ediyor?

Kurban keserken hangi duaları okumak gerekir? Kurban Bayramı'nın gelmesi ile kurban ibadetine dair bazı soruların cevapları araştırılıyor. Yapılan ibadeti eksiksiz yerine getirmek isteyenler, diyanetin kurban kesimi sırasında neler yapılması açıklamalarını merak ediyor. Haberimizde diyanet tarafından cevap verilen kurban kesilirken okunacak dualar, kurban kesimi sonrasında kılınan namaz ve kurban kesilirken dikkat edilmesi gerekenleri sizler için derledik...

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir. Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir.

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KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR

Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durulur ve üç defa “Bismillahi Allahü ekber” denildikten sonra şu âyetler kurban sahibi veya vekili tarafından okunur:

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163)

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm, 6/79)

Bu ayetlerden sonra,

"Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd şeklinde tekbir getirillir ve Bismillahi Allahü Ekber" denilerek hazırlanan keskin bıçak hayvanın boynuna çalınır. Damar ve borular tamamen kesilerek kan iyice akıtılır.

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Hayvan böylece kesildikten sonra tamamen canı çıkıncaya kadar beklenir. Sonra kafası tamamen kesilir. Ve usûlüne uygun olarak hayvanın derisi yüzülür. Karnı açılır, iç organlar çıkarılır ve gövde ve etler parçalanır.

Hayvan tamamen ölmeden kafa ve ayaklarını koparmak, derisini yüzmeğe kalkmak, kıbleden çevirmek veya hayvana azab vermek mekruhtur. Kurbanın, sahibi tarafından kesilmesi menduptur. Başkasına da kestirilebilir.

KURBAN KESERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN KESİMİ SONRASINDA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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