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  4. 2024'ün ilk 'Putin öldü' iddiası: Boynuna dikkatlice bakın!

2024'ün ilk 'Putin öldü' iddiası: Boynuna dikkatlice bakın!

02.01.2024 09:51 | Son Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında 'öldü' iddiaları gündem oldu. Rus halkına yönelik yeni yıl konuşması yayınlayan Rus lider Putin'in görüntülerinin yapay zeka tarafından bilgisayar yardımıyla yapıldığı iddia edildi.

2024'ün ilk 'Putin öldü' iddiası: Boynuna dikkatlice bakın!

Rus lider Putin'in belirli aralıklarla öldüğü iddiası gündem olmaya devam ediyor. 2024'e henüz girmişken, yeni yılın ilk 'Putin öldü' iddiası İngiltere merkezli DailyStar'dan geldi.

YENİ YIL VİDEOSU HAKKINDA YAPAY ZEKA İDDİASI

Putin'in yeni yıl dolayısıyla yayınladığı tebrik videosundaki görüntüleri sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.

Dört dakika kadar süren videoyu izleyenler, Putin'in görüntülerinin bilgisayar tarafından oluşturulduğunu iddia etti.

Videoda Putin'in Kremlin'in önünde görüldüğü ve vatandaşlarına 'dayanışma, merhamet ve metanetlerinden' ötürü övgülere boğduğu anlaşılıyor.

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KRAVAT BÖLGESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Konuşmanın içeriğinde sıra dışı bir şey olmasa da, insanların Putin'in görünüşüyle ilgili alışılmadık bir şey fark etmesi üzerine klipler sosyal medyada gündem oldu.

Değişim Rüzgarı Araştırma Grubu (WCRG) düşünce kuruluşundan aktivist Igor Sushko, Putin'in kravatının etrafındaki alanı vurguladı ve X'e şunu yazdı: "Putin'in Yeni Yıl videosu bilgisayar tarafından oluşturuldu. Avatarın boyun bölgesine dikkat edin."

"Kremlin'in bunu yapmasının oldukça tuhaf" olduğunu düşünen Sushko, ayrıca videonun Kremlin'in web sitesinde 720p HD yerine (daha önceki konuşmalarda olduğu gibi) 360p olarak yayınlandığına da dikkat çekti.

BİR SÜREDİR ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLİYORDU

Rusya'da bir süredir Putin'in öldüğü ve yerine bir dizi dublörünün geldiği yönünde söylentiler dolaşıyordu. Kremlin'den bir kişinin yönettiği iddia edilen General SVR Telegram Kanalı, onun Ekim ayında bir dizi sağlık sorununa yenik düştüğünü iddia etmişti. Kalp krizinin son darbe olduğu söylenmişti.

Kanal ayrıca Putin'in cesedinin, St Petersburg ile Moskova arasında yer alan lüks bir ormanlık saray olan "Valdai'deki evinde dondurucuda" olduğunu iddia etmişti. Bu söylentiler ortaya çıkmadan önce Putin'in ciddi sağlık sorunları yaşadığı uzun süredir öne sürülüyordu. Kremlin bu iddiaları her zaman yalanladı.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya putin
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