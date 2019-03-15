21 Mart Terazi burcunda dolunay

Dolunaya başlamadan önce 21 Mart’ın önemine kısaca değinelim. 21 Mart bu sene Güneş’in Koç burcuna geçtiği tarihtir. Kuzey yarım kürede ilkbaharın başladığı gün yani “Bahar Ekinoksu” olarak adlandırılan zamandır. 21 Mart’ta her iki yarım kürede de gece ve gündüz eşit olur. Bu tarihten sonra kuzey yarım kürede ilkbaharın başlamasıyla günler uzarken, güney yarım kürede ise sonbaharın başlamasıyla günler kısalmaya başlar. Astroloji adına da çok güzel bir gündür. Güneş’in Koç burcuna geçtiği tarih astrolojinin de yeni yılıdır. Tüm astrologların ve astroloji severlerin de yeni yılı kutlu olsun diyebiliriz. Şimdi konumuz olan dolunaya genel olarak bir bakalım. 21 Mart 00:58’de Güneş Koç burcuna geçtikten birkaç saat sonra dolunay meydana geliyor. 04:42’te 0° Terazi burcunda oluşan bu dolunayın kontaklarına ve diğer gezegenlerin birbirleriyle olan ilişkilerine bakmamız dolunayın kalitesini anlamada yardımcı olacaktır. Terazi burcu her türlü ikili ilişkiyi temsil eder. Eşinizle, sevgilinizle olan ilişkileriniz bu dolunayda ön plana çıkabilir. Ayrıca ortaklıkla yürüttüğünüz işiniz varsa ortağınızla olan ilişkinizde gündeminizde olacaktır. Dolunayın kontakları aslında bu süreci iyi mi yoksa kötü mü yönetiriz bizlere cevap verecektir. İkili ilişkilerde dengeyi bulma çabasında olabiliriz. Dengesizliklere, belirsizliklere bir son vermek isteyebiliriz.

Dolunay 0° Terazi burcunda meydana geldiği anda Koç burcundaki Kiron ile karşıt açıda bulanacak. Bu karşıtlığı olumluya çevirmek yine bizlerin elindedir. Kiron hem yara aldığımız yerdir hem de şifalandığımız alandır. Dolunayda bir anlık gerginlikle vereceğimiz tepkiler her şeyin sonlanmasına, yara almamıza veya başkalarının duygularını incitmeye sebep olabilir. Eğer Kiron’un şifacı yönünü ortaya çıkarmak, sorunları çözmek, her şeyi rayına oturtmak istiyorsak önce sakin olmalıyız. Dolunayın Terazi burcunda olması bu durumu özellikle ikili ilişkilerde deneyimleyebileceğimizi gösteriyor. Sevdiğiniz kişiye karşı tepkilerinizi frenleyemezseniz ilişkiniz büyük ölçüde yara alacaktır. Tam tersi dolunayla beraber gergin zamanlar geçirdiğinizde ilk aklınıza geleni söylemek yerine yapıcı ve olgun bir tavır sergilerseniz ilişkinizi kurtaracaksınızdır. Yara veren mi yoksa yarayı saran mı olmak istersiniz bu dolunayda tercih sizindir. Aşağıda dolunayın oluştuğu andaki haritayı görebilirsiniz. Güneş’in hemen yanında Ay ile zıt açıda olan Kiron’u yuvarlak içinde görebilirsiniz. Kiron’un kendi doğum haritalarımızda da büyük önemi vardır. Eğer astrolojiyi detaylı olarak merak edenler varsa haritada gördüğünüz Kiron simgesi, doğum haritanızda hangi eve ve burca karşılık geliyorsa yara alacağınız fakat edindiğiniz hayat tecrübeleriyle de gelecekte kendi yaranızı saracağınız konulardır. Bazılarınız yara aldığınız konuda gelecekte insanlara yardım edebilir. Örneğin bir hastalık ise bu konu, gelecekte aynı durumda olan hastalar için yardımcı olabilirsiniz. Tecrübelerinizle onlara yardım etmek isteyebilirsiniz. Belki de çocukken yaşadığınız hastalıktan veya ailede kaybettiğiniz birinden dolayı şimdi doktor olmuşsunuzdur. Bu örnekler türetilebilir.

Peki diğer gezegenler dolunay esnasında nasıl bir ilişki içindeler bunlara göz atalım. İlk olarak gözler dolunayın yöneticisini arıyor. Dolunayın oluştuğu Terazi burcunun yöneticisi Venüs’e bakarsak, tam da dolunay zamanı Mars ile sert bir açı kuruyor. Venüs iyicil bir gezegendir fakat Mars kötücüldür. O zaman burada da bize iki seçenek çıkıyor. Venüs-Mars arasındaki negatif açılar ilişkide genellikle tartışma, öfke ve bir anlık sinirle yakıp yıkma getirebilir. Olumlu taraftan ele alırsak büyük tutkuyla, aşkla birbirine bağlanmayı gösterir. Sevdiğiniz kişiyle aranızdaki tüm sorunları aranızdaki “aşk” çözecektir. Hem Kiron hem Venüs etkilerini okurken gördüğünüz gibi astroloji sizlere nelerin olup olmayacağını gösterir. Bu durumu yönetmek iyiye veya kötüye çevirmek sizlerin elindedir. Güzel yöne çevirmek istediğinizde bu dolunayda arkanızda desteğiniz de olacak. Yine dolunay anında Venüs-Jüpiter ve Mars-Plüton arasındaki olumlu açılar tartışmak yerine aşkın gücüne kendinizi bıraktığınızda hem şans hem de tutkulu bir birliktelik verecektir.

Sabit yıldızlara baktığımızda Markeb yıldızıyla Ay’ın, Scheat yıldızıyla da Güneş’in etkileşimi var. Scheat yıldızına bildiğiniz üzere Merkür retrosu ile ilgili yazıda değinmiştik. Markeb’e baktığımızda bilgiye ihtiyacınızdan dolayı araştırmalar yapabilirsiniz. Merak ettiğiniz konu ne ise daha da derinine inmek isteyebilirsiniz. Scheat ise denizden gelebilecek felaketlere karşı dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Yazıyı özetlersek evet dolunay sert etkiler taşıyor. Ama ibreyi olumlu yöne çevirmemiz için de destekleri bir hayli fazla. Aşağıda burç yorumlarını okurken önce dolunayın enerjisiyle dikkatli olmanız gereken konuları, sonrasında da olumluya çevirebileceğiniz durumları okuyabilirsiniz. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayın. KOÇ İlişki ve evlilik konularında dolunay size gergin bir zaman dilimi yaşatabilir. Özellikle bu tarih yakınlarında partnerinizle aranızda anlaşmazlıklar olabilir. Fakat agresif davranırsanız, bu dolunay ilişkinizi yıpratacak gelişmelere neden olabilir. Tam aksine yapıcı bir tavır sergiler, ani çıkışlar yapmazsanız göreceksiniz ki ilişkiniz güçlenerek devam edecektir. Ortaklıkla yürüttüğünüz işiniz varsa aynı durumu ortağınızla da yaşayabilirsiniz.

BOĞA Dolunay sağlığınızda negatif durumlara sebep olabilir. Kendinizi ihmal ettikçe sağlık probleminizin ilerlediğini görebilirsiniz. Ofis ortamında da gergin zamanlar yaşayabilirsiniz. Çalıştığınız kişilerle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Evcil hayvanınız varsa ona da dikkat etmelisiniz. Dolunayın olumlu tarafını kullanmak isterseniz öncelikle sağlığınızda ufak bir sorun olsa bile doktora gözükmelisiniz. Ofiste ilk tepkiyi siz vererek herkesin sözcüsü olmayın. Biraz kendinizi geri planda tutmaya özen gösterin. İKİZLER Dolunay aşk hayatınızda gergin olmanıza neden olabilir. Partnerinizle aranızda sorunlar olabilir. İki taraf da birbirinin kalbini kırabilir. Sakin olmanızda fayda var. Aynı şekilde çocuğunuzla ilgili konularda da sert bir tavır takınabilirsiniz. Biraz daha sevginizi görmeye ihtiyacı olabilir. Sizlerin ilişki ve evlilik evinde Jüpiter olduğunu göz önüne alırsak bu dolunayda tepkilerinizde dikkatli olursanız aşk hayatınızda şanslı olabileceğiniz zamanlara şahit olabilirsiniz. YENGEÇ

Dolunay ailevi konularda agresif bir tutum takınabileceğinizi gösteriyor. İstemeden ailenize karşı sesinizi yükseltebilirsiniz. Söyledikleriniz aile bireylerini derinden yaralayabilir. Aile bireylerinden birinin sağlık problemi için destek olmanız gerekebilir. Eğer bu konuyu olumluya çevirmek istiyorsanız aile içindeki sorunu büyütmek yerine siz arabulucu olun. Karmaşık hale getirmek için değil de çözüm odaklı olduğunuzda sizin sayenizde herkesin yüzü gülecektir. Evinizin içinde riskli işlerden kaçının. Ufak kazalar oluşabilir. ASLAN Dolunay esnasında Merkür’ün hala retro olduğunu düşünürsek elektronik aletlerinize dikkat etmelisiniz. İletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Özellikle insan iletişimine dayalı mesleklerde çalışıyorsanız iş ortamında söyledikleriniz yanlış anlaşılabilir. Attığınız mailler veya mesajlar ulaşmamış olabilir. Kardeşinizle, akrabalarınızla ilgili gerginlikler yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatınızda zor bir gün olabilir. Aksine hangi konuda negatif etki alırsanız alın ani çıkışlar yapmak yerine sakin ve uyumlu davranırsanız olayların pozitife döneceğini göreceksiniz.

BAŞAK Sizler ekonomik olarak güçlenmeye başlamışken dolunay bir uyarıyla geliyor. Eğer düşünmeden bir anda para harcarsanız elinize geçecek paralar da bir anda gidebilir. İnternet üzerinden para işlemleri yaparken dikkatli olun. Maddi yaralar alabilirsiniz. Fakat karşınıza çıkan maddi problem ne olursa olsun aceleyle karar vermediğiniz sürece mantığınızla işin içinden çıkacağınızı göreceksiniz. Hatta paranızı daha fazla da arttırabilirsiniz. TERAZİ Dolunayda özellikle sizler dikkatli olmalısınız. Hayatınızın her konusunda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Neden yokken bile kendinizi agresif hissedebilirsiniz. Tepkilerinizi frenlemeye çalışın. Sevdiğiniz kişiye karşı verdiğiniz tepkiler duygusal olarak yaralayabilir. Karşınıza çıkan aksilik her ne olursa olsun sakin kalarak mücadele ettiğinizde güzel sonuçlar elde edeceğinizi unutmayın. İlişkinizde de aynı şekilde sakin kalırsanız daha da mutlu olacaksınızdır. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak istiyorsanız dolunay gününü tercih etmeseniz iyi olur.

AKREP Bu dolunayda riskli işlerden sakınmalısınız. Psikolojik olarak depresif hissedebilirsiniz. Geçmişteki yaşadıklarınız bir bir aklınıza gelebilir. Bu anıları hatırlamak duygusal olarak yaralayabilir. Artık korkularınızı, çekincelerinizi geride bırakmanız gerekiyor. Sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Etmediğiniz takdirde vaktinizi hastanelerde harcayabilirsiniz. Dolunayı olumluya çevirmek istiyorsanız ilk olarak geçmişi artık hatırlamaktan vazgeçin. İkincil olarak da vücudunuz size bir sinyal veriyorsa doktora başvurmanız ciddi bir sorun oluşmadan hayatınıza devam etmenizi sağlayabilir. YAY Dolunayda bulunduğunuz çevredeki insanların negatif düşünceleri sizi agresif yapabilir. Şansınızın açık olduğu bir günde olmanıza rağmen sanki insanlar size sorun yaratmak için üstünüze geliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Verdiğiniz tepkilerle de eleştiriler alabilirsiniz. Dostlarınızla aranızda gerginlik yaşayabilirsiniz. Herkesin gergin olabileceği bir günde olduğunuzu unutmadan, sakince olaylara yaklaşmalısınız. Göreceksiniz ki o bulunduğunuz çevredeki insanlar artık sizi takdir etmeye başlayacaktır.