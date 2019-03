21 Mart Terazi burcunda dolunay

Terazi burcu her türlü ikili ilişkiyi temsil eder. Eşinizle, sevgilinizle olan ilişkileriniz bu dolunayda ön plana çıkabilir. Ayrıca ortaklıkla yürüttüğünüz işiniz varsa ortağınızla olan ilişkinizde gündeminizde olacaktır. Dolunayın kontakları aslında bu süreci iyi mi yoksa kötü mü yönetiriz bizlere cevap verecektir. İkili ilişkilerde dengeyi bulma çabasında olabiliriz. Dengesizliklere, belirsizliklere bir son vermek isteyebiliriz.

Dolunaya başlamadan önce 21 Mart’ın önemine kısaca değinelim. 21 Mart bu sene Güneş’in Koç burcuna geçtiği tarihtir. Kuzey yarım kürede ilkbaharın başladığı gün yani “Bahar Ekinoksu” olarak adlandırılan zamandır. 21 Mart’ta her iki yarım kürede de gece ve gündüz eşit olur. Bu tarihten sonra kuzey yarım kürede ilkbaharın başlamasıyla günler uzarken, güney yarım kürede ise sonbaharın başlamasıyla günler kısalmaya başlar. Astroloji adına da çok güzel bir gündür. Güneş’in Koç burcuna geçtiği tarih astrolojinin de yeni yılıdır. Tüm astrologların ve astroloji severlerin de yeni yılı kutlu olsun diyebiliriz.

Dolunay 0° Terazi burcunda meydana geldiği anda Koç burcundaki Kiron ile karşıt açıda bulanacak. Bu karşıtlığı olumluya çevirmek yine bizlerin elindedir. Kiron hem yara aldığımız yerdir hem de şifalandığımız alandır. Dolunayda bir anlık gerginlikle vereceğimiz tepkiler her şeyin sonlanmasına, yara almamıza veya başkalarının duygularını incitmeye sebep olabilir. Eğer Kiron’un şifacı yönünü ortaya çıkarmak, sorunları çözmek, her şeyi rayına oturtmak istiyorsak önce sakin olmalıyız. Dolunayın Terazi burcunda olması bu durumu özellikle ikili ilişkilerde deneyimleyebileceğimizi gösteriyor. Sevdiğiniz kişiye karşı tepkilerinizi frenleyemezseniz ilişkiniz büyük ölçüde yara alacaktır. Tam tersi dolunayla beraber gergin zamanlar geçirdiğinizde ilk aklınıza geleni söylemek yerine yapıcı ve olgun bir tavır sergilerseniz ilişkinizi kurtaracaksınızdır. Yara veren mi yoksa yarayı saran mı olmak istersiniz bu dolunayda tercih sizindir.

Dolunayda özellikle sizler dikkatli olmalısınız. Hayatınızın her konusunda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Neden yokken bile kendinizi agresif hissedebilirsiniz. Tepkilerinizi frenlemeye çalışın. Sevdiğiniz kişiye karşı verdiğiniz tepkiler duygusal olarak yaralayabilir. Karşınıza çıkan aksilik her ne olursa olsun sakin kalarak mücadele ettiğinizde güzel sonuçlar elde edeceğinizi unutmayın. İlişkinizde de aynı şekilde sakin kalırsanız daha da mutlu olacaksınızdır. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak istiyorsanız dolunay gününü tercih etmeseniz iyi olur.

OĞLAK

Kariyerinizde gergin anlar yaşayabilirsiniz. Yöneticinizle ciddi anlamda ters düşeceğiniz konular olabilir. Ani vereceğiniz tepkiler sonradan başınıza iş açabilir. Merkür’ün de hala retro olduğunu baz alırsak, yeni bir iş başvurusu iyi bir fikir olmayabilir. Eğer geçmiş başvurunuzdan telefon gelirse o görüşme olumlu geçecektir. Kısacası iş hayatında sakin kalırsanız bu etkilerde gerçekleşmeyecektir. Çalışmıyorsanız sizler de gelecekte yapmak istediklerinize dair karamsar olabilirsiniz. Hiç yapamayacakmış gibi düşünmek yerine size engel olan şeyleri hayatınızdan ayıklayıp özlediğiniz yaşamı sürebilirsiniz.

KOVA

Bu dolunayda seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Her şeyi yanınızda bulundurduğunuzdan emin olun. Rötarlar yaşayabilirsiniz. Aracı siz kullanıyorsanız agresif hareketler yaparak risk almamalısınız. Akademik hayatınızda elinizde olmayan stresli zamanlar yaşayabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa her şeyi iki kere kontrol edin. Tabii ki bu gergin enerjiyi yine siz düzeltebilirsiniz. İyimser enerjiler aldığınız bir günde de olacaksınız. Her şeyin kötüsüne odaklanırsanız en küçük şeyi bile aksi gidiyormuş gibi görürsünüz. İşin sırrı pozitif bakabilmek olacak sizler için.