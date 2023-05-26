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  4. 22 milyon TL'ye satılık ilanı vardı! Gece vakti alev alev yandı... Sabahın ilk ışıkları son halini gözler önüne serdi

22 milyon TL'ye satılık ilanı vardı! Gece vakti alev alev yandı... Sabahın ilk ışıkları son halini gözler önüne serdi

26.05.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da satılık ilanı bulunan tarihi bina alev alev yandı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın 2 saatte söndürülürken, mahalle muhtarı ise evin 15 yıldır satılamadığını belirterek, tarihi evlerin satışının uzamasına isyan etti. Öte yandan tarihi evin en son 22 milyon TL'ye satışa çıkarıldığı öğrenildi. Gece vakti başlayan yangından sonra sabahın ilk ışıkları hem yangının boyutunu hem de binanın son halini gözler önüne serdi.

22 milyon TL'ye satılık ilanı vardı! Gece vakti alev alev yandı... Sabahın ilk ışıkları son halini gözler önüne serdi

Feci yangın, saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Barbaros Mahallesi Hamit Efendi Sokak’ta yer alan 2 katlı kullanılmayan ahşap ve kerpiç evde çıktı. Alınan bilgiye göre, 15 yıldır satılamayan ve 22 milyon bedelle halen satışta olan tarihi evden duman ve alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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YANGIN 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Evin kerpiç ve ahşap olmasından dolayı alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Sokağın dar olmasından dolayı ise ekipler yangına müdahale etmekte zorlandı. Uzun hortumlar çeken ekipler, yangın 2 saatte kontrol altına alarak söndürdü.

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Çıkış nedeni belli olmayan yangınla ilgili polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı.

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KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangının boyutu ise sabah ortaya çıktı. Tarihi binanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

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"BİR EV 15 YIL SATILAMIYORSA BİR SEBEBİ VARDIR"

Yangının gece saatlerinde çıktığını belirten Barbaros Mahallesi Muhtarı Mehmet Gözübüyük, “Bu bina 15 yıldır boştu, sahipleri kendi aralarında anlaşamıyor. Normal değerin üzerinde fiyat istenince satılmıyor. Buna benzer olaylar yaşanıyor. Bu binalara sahip çıkılması gerekir. Bir ev 15 yıl satılamıyorsa bir sebebi vardır. Bir ev normal fiyatında satılsa en geç 1 yılda satılır. Mesela değeri bin TL ise 2 bin TL istiyorlar. Ev boş olunca evsiz kişiler gelerek mesken ediniyor. 15 yıldır bu bina satılık. Buna benzer mahallemizde 5-6 tane daha bina var” dedi.

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EN SON 22 MİLYON TL'YE SATILIKTI

15 yıldır satılamayan binanın en son 22 milyon bedelle alıcısını beklediği öğrenildi. (İHA)

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