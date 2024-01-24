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  4. 28 milyon liralık vurgun yapmışlar! 15 ilde Sibergöz-17 operasyonu: 56 kişi yakalandı

28 milyon liralık vurgun yapmışlar! 15 ilde Sibergöz-17 operasyonu: 56 kişi yakalandı

24.01.2024 08:16 | Son Güncelleme:
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Siber suçlara karışanlar hakkında harekete geçildi. 15 ilde yapılan operasyonlarda 56 şüpheli yakalandı.

İstanbul ve Mersin olmak üzere 2 ayrı merkezli Sibergöz-17 operasyonlarında 15 ilde toplam 56 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlarda toplam 28 Milyon 640 bin TL haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre; 2 ayrı merkezli olarak düzenlenen SİBERGÖZ-17 operasyonları kapsamında;

  • Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüpheli;

  • Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik Mersin merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda ise 21 şüpheli yakalandı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Siber suç
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