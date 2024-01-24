28 milyon liralık vurgun yapmışlar! 15 ilde Sibergöz-17 operasyonu: 56 kişi yakalandı

İstanbul ve Mersin olmak üzere 2 ayrı merkezli Sibergöz-17 operasyonlarında 15 ilde toplam 56 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlarda toplam 28 Milyon 640 bin TL haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre; 2 ayrı merkezli olarak düzenlenen SİBERGÖZ-17 operasyonları kapsamında;

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüpheli;

Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik Mersin merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda ise 21 şüpheli yakalandı. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





