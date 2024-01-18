3 gündür devam ediyordu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 36 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren "Kahramanlar-45" operasyonlarında 36 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

DÖVİZLERE EL KONULDU

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca Antalya, Düzce, Elazığ, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon’da düzenlenen operasyonlarda 39 bin dolar, 11 bin euro, 200 bin TL ve çok miktarda diğer ülkelere ait döviz ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulduğunu belirtti.

"12 AY GECE GÜNDÜZ..."

Yerlikaya paylaşımının devamında, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verdi.









