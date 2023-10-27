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'3 haftadır ailemize ulaşamıyoruz' diyerek açıkladı! İskoçya Başbakanı Yusuf'tan Gazze çağrısı: Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?

27.10.2023 22:03 | Son Güncelleme:
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İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, Gazze'de olan ailesine 3 haftadır ulaşamadıklarını açıkladı. Yusuf, halihazırda yoğun bombardıman altında olan Gazze'de telekomünikasyon ağının kesildiğini belirterek, "Dünyanın artık yeter demesi için (Gazze'de) daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?" dedi.

'3 haftadır ailemize ulaşamıyoruz' diyerek açıkladı! İskoçya Başbakanı Yusuf'tan Gazze çağrısı: Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?

Yusuf, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Gazze'nin yoğun bombardıman altında olduğunu, telekomünikasyonun kesildiğini ve neredeyse 3 haftadır bu bölgede mahsur kalan ailesine ulaşamadıklarını kaydetti.

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İskoçya Başbakanı, "Sadece geceyi sağ geçirmeleri için dua edebiliyoruz. Dünyanın artık yeter demesi için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?" ifadesine yer verdi.

BAŞBAKAN YUSUF'UN EŞİ ANNESİ VE BABASI GAZZE'DE MAHSUR

Yusuf, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Filistinli eşinin annesi ve babasının Gazze'de mahsur kaldığını bildirmişti.

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Hamza Yusuf, eşinin İskoçya'da yaşayan annesi ve babasının, İsrail ve Gazze'deki gelişmeler sırasında kayınpederinin 92 yaşındaki hasta annesini ziyaret için Gazze'de bulunduklarını ve bölgede mahsur kaldıklarını belirtmişti.

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İsraillilerin, kendilerine ülkeyi terk etmelerini söylediğini ancak ülkeden çıkmalarının mümkün olmadığını ifade eden Yusuf, İngiltere Dışişleri Bakanlığının güvenli geçiş garantisi veremeyeceğini kaydetmişti.

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Yusuf'un, Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla, 13 Ekim'de paylaştığı videoda, gözyaşlarına hakim olamamış ve "İnsanlık nerede? Dünyanın neresinde insanların kalbi var da bu çağda buna izin veriyor?" ifadelerini kullanmıştı.

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