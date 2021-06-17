3 yaşındaki çocuğu işkence gören baba: Bana video atarak 'çocuğunu öldüreceğim' dedi

Anne Ö.Ö.’nün tutuklanıp, çocuğunun da devlet koruması altına alınmasının ardından rahat bir nefes aldığını söyleyen T.Ö. ise, başından geçen olayları İHA’ya anlattı. T.Ö., “1.5 yıldır İngiltere’de yaşıyorum. Bugün bir annenin çocuğuna sigara ve ilaç içirip işkence yaparak gündeme gelen çocuğun babasıyım. Bundan 4 yıl önce Öznur ile nikah yaptık. Geçmişini bilmediğim halde sadece bir evlilik yaptığını biliyordum. Meğerse benden önce 1 resmi nikahlı, 2 ayrı kişiyle de benim gibi evlenmiş. Hırsızmış, dolandırıcıymış. Benim bunlardan haberim yoktu. Benim yanıma geldiğinde bunları araştırarak öğrendim” dedi.

"1,5 YILDIR BU ÇOCUĞA YAPMADIĞI İŞKENCE YOKTUR"

T.Ö., "Buraya gelmeden önce bu kadın 8 aylık hamileydi. Şimdi 8 aylık hamile olan bir kadın doğurur ama bu çocuk ortada yok. Bu da içimde bir şüphe bıraktı. Bu çocuğumu da benden habersiz başka bir adamın adına kaydettirmiş. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum, lütfen benim çocuğumu bana teslim edin. Bu kadın benim yanımdayken çocuğumla beni tehdit ediyordu. ‘Bana bu kadar para vermezsen bu çocuğu öldüreceğim, sana ciğer acısı yaşattıracağım’ diyordu. Ben de her şeye katlandım. Çünkü sonuçta benim çocuğum ortada ve bırakmam olmazdı. Öyle bir niyetim olsaydı, çocuğuma bakmamak gibi bir niyetim olsaydı, bakmazdım. Ayda 10 bin TL ona para gönderiyordum. Yaptığı işleri ailesine bildirdiğimde bana ‘kızımız öyle bir şey yapmaz’ diyordu. Kızın yaptığı işlerin delilleri bende vardı. ‘Bir baba olarak ben nasıl çocuğuma sahip çıkıyorsam, siz de kızınıza sahip çıkın’ diye uyardım. Kimse beni dinlemedi” dedi.

"MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMASINI İSTİYORUM"

T.Ö., “En sonunda 2 gün önce bana video atarak ‘çocuğunu öldüreceğim’ dedi. Ben de hemen bu videoyu emniyete gönderdim. Onlar da gereken şeyleri yaptılar. Şu anda çocuğum esirgeme kurumunda, bu kadın da hak ettiği yere girdi. Böyle bir kadının müebbet hapis cezası almasını istiyorum. Bugün benim çocuğum ölmüş de olabilirdi. Eğer müdahale etmeseydim o çocuk toprağın altındaydı. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kulandı. (İHA)





