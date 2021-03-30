HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 30 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 30 Mart koronavirüs tablosu

30 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 30 Mart koronavirüs tablosu

30.03.2021 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin 30 Mart koronavirüs tablosu yeni tedbirlerin ardından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mart'ta gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs vaka sayılarında görülen artışa dikkat çekti. Öte yandan, aşılama çalışmaları sayesinde yatan hasta sayısının azaldığı ifade edildi. İşte, 30 Mart koronavirüs tablosu...

30 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 30 Mart koronavirüs tablosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart tarihinde yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında güncel koronavirüs risk haritasına dikkat çekti. Buna göre, Türkiye'nin yüzde 80'ini temsil eden 58 il kırmızı renge döndü. Kısıtlamaların geri dönmesinin ardından vatandaşlar koronavirüs tablosunu merak etmeye başladı. 30 Mart'ta uygulanan test sayısı, vaka sayısı, hasta sayısı, ölen hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı verileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 30 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu...

30 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam düzenlenen koronavirüs tablosunda Türkiye'de günlük ve toplam uygulanan test sayısı, koronaviürs vaka sayısı, hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı ve koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayılarının verileri yer alıyor. Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu ise akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılacak.

29 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam düzenlenen koronavirüs tablosunda Türkiye'de günlük ve toplam uygulanan test sayısı, koronaviürs vaka sayısı, hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı ve koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayılarının verileri yer alıyor. Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 225 bin 511 test yapıldı. Son 24 saatte vaka sayısı ise 32 bin 404'e ulaştı. Hasta sayısı bin 325 kişiyi bulurken, 29 Mart'ta iyileşen sayısı ise 18 bin 15 oldu.

Ekran Resmi 2021-03-30 18.59.14

28 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 27 Mart günü açıklanan son tabloya göre 223 bin 214 test yapıldı. Bu kişilerden30 bin 21 vatandaşın testi ise pozitif çıktı. 151 vatandaşımız hayatını kaybetti.

28 Mart Koronavirüs tablosunda açıklanan bilgilere göre; 220 bin 109 kişiye test yapıldı ve 29 bin 58 vatandaşın testi pozitif çıktı. 28 Mart itibariyle ise 153 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'NİN RİSK HARİTASI SON DURUM

Koronavirüs risk haritasında kırmızı renge dönen iller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak oldu.

Ekran Resmi 2021-03-30 18.57.51

Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak,orta riskli (sarı) iller grubuna girerken, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Banyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyorBanyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyor
İstanbul'da halı saha ve yüzme havuzları açıldıİstanbul'da halı saha ve yüzme havuzları açıldı
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Kabine Toplantısı Sağlık Bakanı Koronavirüs risk haritası

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Son dakika! Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi kararının iptali için Danıştay'a başvurdu

Akşener, İstanbul Sözleşmesi'ni Danıştay'a taşıdı

İstanbul'da halı saha ve yüzme havuzları açıldı

İstanbul'da halı saha ve yüzme havuzları açıldı

MEB'den bir gazetede yer alan taşıt kiralama haberiyle ilgili açıklama

MEB'den bir gazetede yer alan taşıt kiralama haberiyle ilgili açıklama

Zorla evlendirilmek istenen çocuk polise sığındı

Zorla evlendirilmek istenen çocuk polise sığındı

Hes kodunu sordu diye yolcuyu bıçakladı!

Hes kodunu sordu diye yolcuyu bıçakladı!

Son Dakika: Ankara Valiliği'nden flaş yüz yüze eğitim kararı

Ankara Valiliği'nden flaş yüz yüze eğitim kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.