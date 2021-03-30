30 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 30 Mart koronavirüs tablosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart tarihinde yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında güncel koronavirüs risk haritasına dikkat çekti. Buna göre, Türkiye'nin yüzde 80'ini temsil eden 58 il kırmızı renge döndü. Kısıtlamaların geri dönmesinin ardından vatandaşlar koronavirüs tablosunu merak etmeye başladı. 30 Mart'ta uygulanan test sayısı, vaka sayısı, hasta sayısı, ölen hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı verileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 30 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu...

30 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam düzenlenen koronavirüs tablosunda Türkiye'de günlük ve toplam uygulanan test sayısı, koronaviürs vaka sayısı, hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı ve koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayılarının verileri yer alıyor. Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu ise akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılacak.

29 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam düzenlenen koronavirüs tablosunda Türkiye'de günlük ve toplam uygulanan test sayısı, koronaviürs vaka sayısı, hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı ve koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayılarının verileri yer alıyor. Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 225 bin 511 test yapıldı. Son 24 saatte vaka sayısı ise 32 bin 404'e ulaştı. Hasta sayısı bin 325 kişiyi bulurken, 29 Mart'ta iyileşen sayısı ise 18 bin 15 oldu.