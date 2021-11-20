%30'a varan indirimlerle satın alabileceğiniz en iyi bebek bakım ürünleri

Bebeklerin de tıpkı yetişkinler gibi kendilerine özgü ihtiyaçları var. Siz de bu gereksinimleri karşılamak için büyüklerinizden ve deneyimli arkadaşlarınızdan gelen yorum ve tavsiyeleri dinleyebilirsiniz. Bunların yanı sıra kendiniz de bebeğinizin gelişimine uygun olan ürünleri araştırabilir ve internet üzerinden güvenle satın alabilirsiniz. Büyük bir özenle yapacağınız bu alışverişi bütçenizi yormadan tamamlamak için Amazon’un 14-21 Kasım tarihleri arasında bebek bakım ürünlerinde geçerli %30'a varan indirimlerinden faydalanabilirsiniz.

1. WaterWipes Kokusuz Bebek Islak Mendilleri, hassas ciltli bebekler için ideal!

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Ebeveynlerin bebek hijyeni için sıklıkla kullandığı ürünlerin başında ıslak mendiller gelir. Ancak söz konusu bebekler olduğunda ıslak mendillerin seçiminde olabildiğince titiz davranmak gerekir. Bu noktada WaterWipes Kokusuz Bebek Islak Mendilleri, %99.9 su ve bir damla meyve özü içeriği ile yapılmış dünyanın en saf bebek mendilleri. Yeni doğanlar, hatta prematüre bebekler için bile uygun olan bu ıslak mendil; bebeğinize etkili ama son derece yumuşak ve nazik bir bakım yapar. Kaliteli içeriği ile dikkat çeken bu ürün, kızarıklığa neden olabilecek bileşenler içermez.

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2. Uni Baby Pişik Kremi ile bebekler kendilerini çok daha rahat hissedecek!

Bebekler; alt değiştirme sıklığı, bebek bezi veya ıslak mendil seçimi, ek gıdaya geçiş aşaması ve antibiyotik kullanımı gibi sebeplerden ötürü zaman zaman pişik olabilir. Bu noktada pişik olmuş ya da pişiğe yatkın bir cilde sahip bebekler için geliştirilmiş kremler kullanarak bebeğinizi daha rahat hissettirebilirsiniz. Uni Baby Pişik Kremi; panthenol, lanolin ve bitki özleri içeriği ile hassas bebeklerin cildine özel olarak üretilir. Pişikli bölgedeki sıvı kaybını önleyerek bakım yapan bu krem, 30 dakika içerisinde ürünün uygulandığı bölgedeki kızarıklık derecesinde belirgin bir şekilde azalma sağlar.

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3. Prima Islak Havlu, nazik bir temizlik sağlar!

Tatlı bebekleriniz, daima hassas ve sevgi dolu bir temizliği hak eder. Prima Temiz ve Ferah Islak Mendilleri, cildi daha temiz tutan ıslak yapısı ve doğal pH seviyesini koruma özelliği ile bebekleriniz için ideal bir bakım sağlar. Bez değiştirme zamanını daha keyifli bir hale getiren ve ferah bir kokuya sahip olan bu ıslak mendiller; el, popo ve yüz bölgesi için mükemmel bir temizlik ve nemlendirme sunar. Bu ürün, alkol barındırmayan içeriği ile bebeklerin cildine özel olarak üretilir.

Yumuşak fakat güçlü bir yapıya sahip olan bu ıslak mendile indirimli fiyatlar ile sahip olmak için tıklayın!

4. Uni Baby Losyon; alkol, paraben ve boya içermeyen yapısı ile ebeveynlerden tam puan alıyor!

Uni Baby Losyon; sıcak, ter, sürtünme ya da cilt hassasiyeti nedeniyle kızarmış ve tahriş olmuş narin ciltleri rahatlatır. Bu losyon, düzenli kullanıldığında bebeğinizin özellikle boğum bölgelerinde oluşan isilikleri önlemeye yardımcı olur. İçeriğindeki shea yağı ve yulaf özü ekstresi ile cildin nem dengesini koruyan Uni Baby Losyon, bebeğinize ihtiyacı olan bakımı sunar. Hafif ve bebeksi bir kokuya sahip olan bu losyonu bebeğinizin cilt bakımında ilk günden itibaren güvenle kullanabilirsiniz.

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5. Prima Pampers Harmonie Külot Bez, 12 saate kadar kuruluk sağlar!

Özellikle ilk çocuklarını bekleyen ebeveynlerin en büyük problemlerinin başında doğru bebek bezi seçimi gelir. Bu noktada bebeğinizin gelişimi için en uygun bebek bezini bulmanız gerekir. Bitki bazlı içerikleri ile nazik bir cilt koruması sağlayan Pampers Harmonie Külot Bebek Bezleri, her ebeveynin ihtiyaç duyduğu kaliteyi sizlere sunar. 12 saate kadar kuruluk vadeden bu bez, vücudu saran elastik yapısı sayesinde rahat bir kullanım sağlar. Bebeğiniz hareket ederken bile pratik bir şekilde değiştirebileceğiniz bu ürün, sizin için muhteşem bir kolaylık sağlayacak idrar göstergesine de sahip. Üstelik, sevimli baskılarıyla bebeğinizin beğenisini de kazanır.

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6. Suda vakit geçirmeyi seven bebekler için: Huggies Little Swimmers

Türkiye’nin ilk mayo bebek bezi olan Huggies Little Swimmers, içeriğindeki özel emici tanecikler sayesinde bebek bezinden farklı olarak sıvıyı çekerek şişmez. Koruyucu bariyerler ile dışarıya sıvı sızmasını engelleyen bu ürün, özel emici iç yüzeyi sayesinde de suda meydana gelebilecek küçük kazaları önler. Böylece hem sizin hem minik yüzücünüz için kullanım kolaylığı sağlar. Esnek kenarları sayesinde bebeğinize kolayca giydirebileceğiniz mayo bebek bezini ihtiyaç duyduğunuzda yırtarak kolayca çıkarabilirsiniz. Kayıp Nemo deseni ile bebeklerin favorisi olacak bu ürün, onların kuru kalmalarını sağlayarak kendilerini daha konforlu hissetmelerine imkan tanır.

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7. Prima Bebek Bezi ile bebeğiniz özgürce dolaşsın!

Bebeğinizin sağlıklı büyümesi için fiziksel gelişimiyle uyumlu bezleri tercih etmelisiniz. Prima Bebek Bezi ile bebeğiniz için muhteşem bir cilt koruması sağlayabilirsiniz. Sadece Prima’da bulunan hava kanalları sayesinde temiz hava, bebek bezinin içinde özgürce dolaşır. Bebeğinizin cildinin daha kuru kalmasını ve gece boyu nefes almasını sağlayan bu bez; sızdırmalara karşı da etkili bir koruma sağlar. 12 saate kadar kuruluk vadeden bu ürün, yumuşak ve esnek yan bantları sayesinde bebeğinizin her hareketine göre rahatça esner. Böylece bezin kaymasını önler.

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8. Baby Turco Bebek Bezi, Anadolu'nun kalbinden geliyor!



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%100 vegan olması ile ebeveynlerin en çok güvendiği bez markaları arasında yer alan Baby Turco Bebek Bezi, 23 saate kadar kuruluk sağlar. Özellikle emici bölgede bulunan doğal pamuk lifleri, kuruluğu artırır. Bu bezin üst yüzeyinde ise hassas bebek cildi için yatıştırıcı etkisi olan doğal zeytinyağı kullanılır. Alkol, paraben, losyon, latex ve klor gibi kimyasallar içermeyen yapısı ile ön plana çıkan bu ürün, bebeğinizin ihtiyaç duyduğu konforu güvenle sağlar.

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