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33 Haftalık hamile kadın uyandığında karnının yok olduğunu gördü

16.11.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilelik süreci kadınlar için oldukça gergin ve heyecanlı geçiyor. Bu süreçte etraftan gelen birçok yanlış bilgi bulunuyor. Anne adayları gebelik hakkında ilk kez duydukları bilgilerle şaşırıyor. 33 haftalık hamile olan bir kadın uyandığında karnının yok olduğunu görerek paniğe kapıldı.

33 Haftalık hamile kadın uyandığında karnının yok olduğunu gördü

Hamilelik süreciyle ilgili bilinmeyen birçok bilgi bulunuyor. Anne adaylarının bu süreci rahat ve huzurlu geçirmesi için doğru bilgiler hakkında bilinçli olmaları gerekiyor. Carrie isimli TikTok kullanıcısı 33 haftalık hamileyken uyandığında şiş karnının bir anda yok olduğunu gördüğünü paylaştı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI NEDENİNİ PAYLAŞTI

Yaşadığı durumu TikTok hesabı üzerinden paylaşan Carrie, diğer sosyal medya kullanıcıların yorumlarını okuyunca gerçeği anladı. Bir kullanıcı “Bebek düştü! Anne olmaya hazır ol!" dedi. Bir diğeri ise "Bebek pozisyon değiştirdi ve doğum yerine düştü" diyerek doğum sürecine az kaldığını belirtti.

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Uzmanlar, 33. haftadan itibaren bunun hamileliğin tamamen doğal bir parçası olduğunu ve bebeğin doğmadan önce rahminizde pozisyon almaya başladığını belirtiyor. “Leğen kemiğinize bir şey baskı yapıyormuş gibi hissetmeye başlayabilirsiniz. Bu ağır his, bebeğinizin baş aşağı pozisyonda, doğuma hazır olduğunun bir işareti olabilir.”

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