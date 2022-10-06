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  4. 4 yıl sonra bir ilk! İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu...

4 yıl sonra bir ilk! İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu...

06.10.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerinde yeni döneme resmen geçildi. Gelen son dakika haberine göre İsrail Büyükelçiliği’ne Şakir Özkan Torunlar resmen atandı. Bakan Çavuşoğlu’nun gece yarısı Torunlar’ı arayarak yeni görevini tebliğ ettiği öğrenildi. Bu kararla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile 4 yıl sonra İsrail'e büyükelçi ataması gerçekleştirildi.

4 yıl sonra bir ilk! İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu...

Son dakika haberi: İsrail ile yeni dönem sonrası Büyükelçi ataması gerçekleşti. İsrail'in ardından Türkiye de İsrail'e büyükelçi atadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçilere yeni görevlerini bildirirken, İsrail'e Şakir Özkan Torunlar atandı.

Merakla beklenen Büyükelçiler Kararnamesi tamamlandı. Başkan Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kararname ile Türkiye'nin, İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu. Torunlar, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu ve Filistin Büyükelçiliği görevini üstlenmişti.

Edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gece büyükelçileri arayarak yeni görevlerini tebliğ etti.

SEDAT ÖNAL'A DA YENİ GÖREV

Buna göre, Bakan Yardımcısı Sedat Önal Newyork BM Daimi Temsilciliği'ne, Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ise Brüksel AB Daimi Temsilciliği'ne getirildi.

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İsrail israil büyükelçiliği
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