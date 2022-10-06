4 yıl sonra bir ilk! İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu...

Son dakika haberi: İsrail ile yeni dönem sonrası Büyükelçi ataması gerçekleşti. İsrail'in ardından Türkiye de İsrail'e büyükelçi atadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçilere yeni görevlerini bildirirken, İsrail'e Şakir Özkan Torunlar atandı.

Merakla beklenen Büyükelçiler Kararnamesi tamamlandı. Başkan Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kararname ile Türkiye'nin, İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu. Torunlar, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu ve Filistin Büyükelçiliği görevini üstlenmişti.

Edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gece büyükelçileri arayarak yeni görevlerini tebliğ etti.

SEDAT ÖNAL'A DA YENİ GÖREV

Buna göre, Bakan Yardımcısı Sedat Önal Newyork BM Daimi Temsilciliği'ne, Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ise Brüksel AB Daimi Temsilciliği'ne getirildi.

